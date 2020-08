"The Crown" : Jonathan Pryce ("Game of Thrones") incarnera le prince Philip

Crédit : Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 13/08/2020 à 10:51

Jonathan Pryce arrive au Palais de Buckingham. Comme le révèle le média américain Deadline, l'acteur de Game of Thrones, Les Deux Papes ou encore Demain ne meurt jamais, incarnera le prince Philip dans les saisons 5 et 6 de The Crown.

Jonathan Pryce succède ainsi à Tobias Menzies et Matt Smith qui ont incarné le duc d'Edimbourg dans les quatre premières saisons de la série Netflix à succès. L'acteur, nommé aux Oscars pour Les Deux Papes donnera la réplique à Imelda Staunton, la détestable Dolores Ombrage dans les films Harry Potter, qui incarne la reine Elizabeth II. Il a aussi été annoncé précédemment que Lesley Manville (Maléfique) rejoint le Palais de Buckingham dans les tenues de la princesse Margaret, la sœur cadette d'Elizabeth II.

Pour le moment, les fans de The Crown ignorent précisément quand la saison 4 sera diffusée sur la plate-forme cette année. La série se terminera par une saison 6.