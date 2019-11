Emmanuelle Seigner et Grégory Gadebois au casting de "J'accuse"

publié le 07/11/2019 à 17:29

Le 13 novembre prochain sort J'accuse, une grande fresque historique sur l'affaire Dreyfus que le réalisateur franco-polonais Roman Polanski portait en lui depuis longtemps. Au casting on retrouve Jean Dujardin, Louis Garrel, Wladimir Yordannoff, Melvil Poupaud... et Emmanuelle Seigner et Grégory Gadebois, qui sont les invités de Stéphane Bern pour parler du film, l'un des plus attendus de cette fin d'année !



J'accuse est adapté du roman historique "D." de Robert Harris, lequel avait déjà collaboré avec Roman Polanski sur The Ghost Writer. Pour raconter, comme un un film policier, cette terrible histoire qui divisa la France à la fin du 19e siècle, les deux hommes ont choisi de suivre le parcours du colonel Picquart (Jean Dujardin dans le film), antisémite convaincu qui va progressivement se battre pour la vérité: la reconnaissance de l'innocence du capitaine Dreyfus.

Avec ce casting exceptionnel et un rythme savamment orchestré, ce film magistral à la lisière du thriller politique a reçu le Grand Prix du jury lors de la 76e Mostra de Venise.

"Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier.

Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.

A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus."

