VIDÉO - Carla Bruni dévoile un duo musical avec son fils Aurélien Enthoven

Carla Bruni et son fils Aurélien Enthoven ont partagé un moment musical sur Instagram

publié le 04/04/2021 à 20:40

C'est une pause musicale qu'offre Carla Bruni à ses abonnés. Sur Instagram, l'artiste a publié une courte vidéo, le 3 avril dernier, où elle reprend le célèbre titre Stand By Me de Ben E. King avec son fils aîné Aurélien Enthoven, né de son union avec Raphaël Enthoven.

Le jeune homme de 19 ans est, comme l'explique Carla Bruni à ses abonnés "rentré à la maison". Aurélien Enthoven étudie en effet à Reims à Sciences Po, comme le précise Paris Match. Carla Bruni et son fils Aurélien Enthoven réinterprètent ainsi le classique de Ben E. King dans les escaliers de leur domicile. Il accompagne la voix de sa mère avec sa guitare basse. "Je t’aime", conclut Carla Bruni dans la légende de la vidéo qui cumule plus de 90.000 vues en 24 heures. Un post "liké" par ses abonnés anonymes et célèbres comme Juliette Binoche, Karine Le Marchand ou encore Vanille.

Le 2 février dernier, Carla Bruni avait aussi partagé un duo musical avec sa fille Giulia, 9 ans, née de son union avec Nicolas Sarkozy. "Quelle joie de t’accompagner quand tu chantes mon amour", écrivait l'artiste.