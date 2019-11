Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché"

publié le 02/11/2019 à 14:31

On n'est pas couché est de retour pour une nouvelle émission, samedi 2 novembre. Pour l'occasion Laurent Ruquier sera entouré de deux nouveaux "témoins", puisque les deux chroniqueurs qui l'accompagnent changent désormais chaque semaine. Il s'agira pour cette fois de l’écrivain Gaël Tchakaloff et le journaliste Franz-Olivier Giesbert.

Ils recevront Guillaume Peltier. Le député, conseiller régional et vice-président des Républicains présentera son livre Milieu de cordée, aux éditions Plon. Sylvain Tesson sera également invité pour son livre La panthère des neiges, aux éditions Gallimard.

Kev Adams défendra son livre Photo Book et confidences, aux Éditions du Cherche Midi, et son spectacle Sois 10 ans. Le volet cinéma sera assuré par Daniel Auteuil et Doria Tillier pour le film La Belle époque de Nicolas Bedos, en salles le 6 novembre. Enfin, le collectif musical Bon entendeur présentera l’album Allez-Retour chez Sony.