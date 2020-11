Pourquoi le confinement est l'occasion parfaite de (re)voir "Desperate Housewives"

publié le 01/11/2020 à 20:35

Bienvenue à Wisteria Lane, la banlieue chic américaine dont les maisons cachent des secrets sanglants et des drames que vous n'osez imaginer.

Avec Desperate Housewives, le public découvre dans les années 2000, quatre femmes aux foyers Susan Mayer (Teri Hatcher), Lynette Scavo (Felicity Huffman), Bree Van de Kamp (Marcia Cross) et Gabrielle (Eva Longoria) dont la vie bascule dès le premier épisode de la saison 1 lorsque leur voisine et amie, Mary Alice Young (Brenda Strong) se donne la mort, sans laisser d'explications.

Créé par Marc Cherry, Desperate Housewives a réussi à devenir une série incontournable des années 2000 grâce à son intrigue pleine de rebondissements et ses quatre héroïnes qui représentent des archétypes auxquelles on peut s'identifier. Récompensée entre autres par le Golden Globe de la Meilleure série comique deux années de suite, Desperate Housewives mêle habilement drame, comédie, satire sociale tout au long de ses 8 saisons.

Combien de temps pour regarder l'intégrale de Desperate Housewives ?

Avec 180 épisodes et 8 saisons, Desperate Housewives vous assure des soirées qui vous feront passer du rire aux larmes. Au total, l'intégrale de la série vous prendra 7 jours et 12 heures, comme le précise le site américain Bingleclock.

Où regarder Desperate Housewives aujourd'hui ?

Pour vous rendrez à Wisteria Lane, direction la plate-forme Salto, mais aussi le site de Canal+. La saison 4 est actuellement en cours de diffusion sur M6.

Pourquoi regarder Desperate Housewives en 2020 ?

Dès son premier épisode, Desperate Housewives montre qu'elle n'est pas une série comme les autres en tuant une de ses héroïnes et cela des années avant Game of Thrones. Plus encore, Mary Alice devient la voix-off des épisodes, nous permettant d'avoir accès aux pensées de Susan, Lynette, Gabrielle et Bree. La série n'a pas perdu de son mordant grâce à son rythme, son humour et tous les non-dits qui entourent les héroïnes. Elles permettent d'offrir une critique de la société américaine et démontent tous les clichés que certains peuvent avoir sur les femmes.

SPOILERS - Une scène culte pour vous donner envie de replonger :

À la fin de la saison 3, Lynette apprend qu'elle a un cancer. Elle le cache d'abord à sa famille et à ses amies avant de tout leur avouer dans la saison 4. Dans l'épisode 9 de cette saison, Lynette apprend par son oncologue qu'elle est enfin guérie. Une scène tires-larmes qui sera de courte durée puisqu'une tornade se rapproche de Wisteria Lane et s'apprête à tout détruire sur son passage.