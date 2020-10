Salto : quels films et séries correspondent à votre signe astrologique ?

publié le 24/10/2020 à 08:05

"Il suffira d'un signe". Salto n'a pas seulement l'ambition de vous mettre une chanson de Jean-Jacques Goldman en tête. La plateforme française qui veut repenser le replay et éventuellement concurrencer Netflix n'hésite pas à innover dans ses recommandations. Si Salto fait comme ses petits camarades américains pour proposer des contenus en fonction des usages, des goûts ou en fonction de thèmes et de genre, ce nouveau service tente aussi des recommandations astrologiques.

En vous inscrivant vous devrez donner votre date de naissance. Cette information personnelle sera exploitée pour détecter votre signe astrologique et vous proposer divers films et séries. Chaque signe est lié selon les astrologues à des qualités. Salto en a retenu trois par signe et associé ses films et séries à ces traits de personnalités. Une façon de rendre ludique la navigation et de se comparer aux autres membres de votre petite tribu.



L'interface astrologique de Salto Crédit : Capture Salto

Un signe, trois qualités

Bélier : les natifs du signe du Bélier sont des êtres spontanés, courageux et enthousiaste. La série comique QI qui raconte la vie de Karine, star de film X qui se lance dans des études de philosophie pourraient vous plaire. Tout comme L'Homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo et Françoise Dorléac ou encore la série Balthazar et son médecin légiste.

Taureau : les Taureaux sont des personnes tenaces, loyales et authentiques. Salto vous recommande la série Contact qui suit les enquêtes de Thomas, un héros qui possède un don extraordinaire : découvrir les souvenirs d'une personne en touchant un objet. Puis Résistance avec Isabelle Nanty, une série historique qui vous plongera dans le Paris des années 40. Et pour finir, une série policière qui triomphe depuis 8 saisons : Candice Renoir.

Gémeaux : les Gémeaux sont curieux, énergiques et peuvent parfois être indécis. Salto vous recommande d'abord les enquêtes de la journaliste Ben. Pour l'énergie, rien ne vaut les chansons légères et les chorégraphies colorées des Demoiselles de Rochefort. Enfin un grand classique avec Jules et Jim de François Truffaut vient compléter ces recommandations.

Cancer : les natifs du Cancer sont des individus sensibles, attentionnés et parfois nostalgique. Pour coller à ces traits de caractère, Salto propose la série médicale Nina, le film Adaline et la comédie romantique culte Quatre mariages et un enterrement avec Hugh Grant et Andie MacDowell.

Lion : les lions sont des êtres généreux, passionnés et ambitieux. Tel le soleil ils irradient et aiment particulièrement être au centre de l'attention. Salto recommande donc un trio de choc Clémentine Célarié (dans Classe unique), Marie-Antoinette sous les traits de Kirsten Dunst et revue et corrigée par Sofia Coppola et Reese Witherspoon dans La Revanche d'une Blonde.

Vierge : les natifs du signe de la Vierge sont responsables, discrets et méticuleux. Salto vous recommande des programmes qui sauront satisfaire votre goût pour les choses bien ordonnées. Tout d'abord la série médicale Nina, un soupçon d'horreur et de maison hantée avec Au-delà des murs et enfin American Psycho et l'histoire inoubliable de Patrick Bateman (Christian Bale) riche golden boy de Wall Street qui dissimule une certaine passion pour le crime.

Balance : les natifs du signe de la Balance sont de grands diplomates, délicats et optimistes. Salto propose donc de regarder la série Nina, Munch ou encore Lebowitz contre Lebowitz. Vous passerez un temps dans les couloirs des tribunaux !

Scorpion : les Scorpions sont passionnés, rebelles et féroce. Rien ne leur conviendra mieux que les films The Bling Ring de Sofia Coppola avec Emma Watson, American Psycho ou encore la série Balthazar avec Tomer Sisley.

Sagittaire : les Sagittaires ont le goût de l'aventure, ce sont aussi des individus généreux et chaleureux. La plateforme française vous recommande donc les grands espaces de la série Alex Hugo, la comédie Merci pour tout Charles avec Charlotte De Turckheim ou encore Les Chamois.

Capricorne : les Capricornes sont responsables, ambitieux et persévérants. De vraies forces de la nature. La plateforme française recommande donc de regarder la comédie dramatique La Stagiaire avec Michèle Bernier, la comédie culte avec Reese Witherspoon La Revanche d'une Blonde ou encore la série Quiz qui raconte l'histoire d'un gagnant de Qui veut gagner des millions ? suspecté d'avoir triché.

Verseau : les natifs du Verseau sont indépendants, libre et audacieux. Salto recommande donc de suivre les aventures toujours très populaires de la fantasque Capitaine Marleau, les femmes fortes et indépendantes de Why Women Kill ou la comédie Les Kaïra.

Poisson : les Poissons sont sensibles, romantiques et rêveurs. Il faudra s'attendre donc à des programmes chargés en douceur et en émotions tels que le téléfilm Mention particulière qui raconte le parcours de Laura, une jeune femme trisomique de 20 ans, le film Adaline avec les séduisants Blake Lively et Michael Huisman ou le grand classique Les Parapluies de Cherbourg que l'on ne présente plus.