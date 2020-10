publié le 25/10/2020 à 09:30

Sortez vos pyjamas tout doux, les tisanes et les chocolats chauds. Avec l'arrivée de l'hiver et des fêtes de fin d'année, Neflix mise sur les programmes enneigés et plein d'amour pour annoncer l'arrivée de Noël.

Pour vous transporter au Palais de Buckingham, ne manquez pas la saison 4 de The Crown, marquée entre autres par les arrivées de Margaret Thatcher et Diana Spencer. Si vous avez envie de découvrir comment Mel de Virgin River va adapter sa nouvelle vie, foncez sur la saison 2 de la série, que les fans attendent depuis des mois.

Si vous avez envie d'un voyage dans l'Amérique de Ron Howard, Une ode américaine avec Amy Adams et Glenn Close devrait vous satisfaire. Et si la période de Noël est encore trop longue à attendre, vous serez ravis avec Les Chroniques de Noël - Partie 2, le documentaire sur une réadaptation du ballet Casse-Noisette et la nouvelle émission de décoration Noël s'invite à la maison. Enfin, pour les fans de Shawn Mendes, le point d'orgue de cette sélection sera le documentaire Wonder où pour la première fois le chanteur de 22 ans invite les caméras dans sa vie derrière la scène.

Séries et animés

> The Crown - Saison 4 ' Teaser officiel VF ' Netflix France Date : 22/10/2020

Dash & Lily (saison 1)

Date : 10 novembre 2020

Une première série de Noël dans cette sélection. Adaptée du roman à succès éponyme, Dash & Lily raconte l'histoire de deux jeunes adultes incarnés par Austin Abrams (This Is Us) et Midori Francis (Ocean's 8) qui se retrouve à jouer au "Cap ou Cap ?" dans un New York enneigé prêt à fêter Noël. Dash et Lily se répartissent leurs gages dans un carnet au cuir rouge qui se balade avec eux dans la Grosse Pomme.



The Crown (saison 4)

Date : 15 novembre 2020

S'il y a bien une série Netflix que les fans attendent pour ce mois de novembre, c'est bien The Crown. Pour cette nouvelle saison, deux héroïnes emblématiques de l'histoire du Royaume-Uni et du Palais de Buckingham font leurs apparitions : Margaret Thatcher (Gillian Anderson) et la future princesse Diana (Emma Corrin).

Baby Boss : Les affaires reprennent (saison 4)

Date : 17 novembre 2020

Pour les plus jeunes, novembre est l'occasion de retrouver l'un de leur héros miniature préféré : le Baby Boss. Accompagné de son équipe en couches culottes et barboteuses, le Baby Boss doit tout mettre en œuvre pour faire triompher les bébés. Il pourra compter dans cette nouvelle aventure sur son grand frère Tim pour contrer ses ennemis.

Virgin River (saison 2)

Date : 27 novembre 2020

Plus d'un an après la diffusion de la première saison, Virgin River revient enfin avec de nouveaux épisodes. Les drames devraient être au rendez-vous dans la petite ville où l'héroïne Mel a décidé de refaire sa vie, après la disparition brutale de son mari. Mais entre les ragots, les futures naissances et les secrets bien gardés, la vie n'y est point de tout repos.

Noël s'invite à la maison

Date : 18 novembre 2020

Si vous aimez l'immobilier et la décoration, ce programme est fait pour vous. Il suit l'architecte d'intérieur Benjamin Bradley, renommé ici "Mr Christmas" qui aide des familles à redécorer leurs maisons pour les fêtes de fin d'année.

Aussi : M'entends-tu ? (saison 2, 1er novembre), We are the champions (17 novembre), Sugar Rush Noël (saison 2, 27 novembre) et Les P'tits Boud'zoos : Jour de fête ! (29 novembre).

Films et documentaires

> La Vie devant soi ' Bande-annonce officielle VF ' Netflix France Date : 22/10/2020

Collection Belmondo

Date : 1er novembre 2020

15 films de "Bébel" débarquent sur la plate-forme pour (re)découvrir la légende. De ses débuts dans Leon Mori, prêtre (1961) aux cultes Stavisky (1974), Le Guignolo (1980) et Hold Up (1985), vous voici prêt et prête à plonger dans les classiques du cinéma français.





Bob L'éponge - Le Film : Éponge en eaux troubles

Date : 5 novembre 2020

Un film pour petits et grands avec le célèbre personnage jaune de Nickelodeon. Gary, le meilleur ami de Bob est enlevé. Ni une, ni deux, il entraîne Patrick dans une nouvelle aventure loin de leur chère ville de Bikini Bottom, pleine de rebondissements.



La vie devant soi

Date : 13 novembre 2020

Sophia Loren fait son grand retour dans la famille du 7e art dans ce film d'Edoardo Ponti. Adapté du roman de Romain Gary, La vie devant soi emmène l'histoire de Madame Rosa et de Momo dans la ville de Bari de nos jours. La vieille femme va venir en aide au jeune orphelin. Entre eux va se nouer une relation forte et inédite.



Une ode américaine

Date : 24 novembre 2020

D'ores et déjà acclamé par son casting : Amy Adams, et Glenn Close en premiers rôles, Une ode américaine de Ron Howard (Apollo 13) promet une histoire qui devrait vous faire verser quelques larmes. Basé sur l'histoire vraie du businessman J. D. Vance, Une ode américaine raconte comment un étudiant en droit de retour dans sa ville natale va creuser pour découvrir son histoire familiale.





Les Chroniques de Noël - Deuxième Partie

Date : 25 novembre 2020

Netflix continue de régaler ses abonnés avant Noël. Dans cette suite des Chroniques de Noël, sortie en 2019, Kurt Russel remet son costume blanc et rouge pour sauver Noël. Il retrouve son acolyte Kate Pierce (Goldie Hawn) pour cette mission périlleuse.





Aussi : un autre film de Noël avec La Princesse de Chicago - Dans la peau d'une reine (19 novembre) avec Vanessa Hudgens (High School Musical), Finding Agnes (30 novembre) où un jeune entrepreneur rencontre une mère et sa fille adoptive lors d'un séjour au Maroc et Dolly Parton : C'est Noël chez vous (22 novembre) pour un programme en compagnie de la star de la country.



Du côté des documentaires :

Shawn Mendes : In Wonder

Date : 23 novembre 2020

Star de la musique pop de 22 ans, Shawn Mendes a démarré sa carrière en 2014. Pour Netflix, il ouvre les portes de sa vie derrière la scène lors d'une tournée mondiale et parle à bâtons rompus sur ses doutes, ses rêves et son rapport à la célébrité.



Hot Chocolate Nutcracker : Casse-Noisette revisité

Date : 27 novembre 2020

Avec ce documentaire, découvrez comment la Debbie Allen Dance Academy de Los Angeles décide d'adapter le célèbre ballet de Casse-Noisette.