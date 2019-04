Marcia Cross de "Desperate Housewives" brise le tabou du cancer de l'anus

publié le 02/04/2019 à 11:08

Marcia Cross est aujourd'hui en rémission. L'actrice de Desperate Housewive s'est confiée au magazine américain People au sujet de son cancer de l'anus, diagnostiqué en novembre 2017 à l'occasion de son annuel rendez-vous gynécologique.



Après six semaines de chimiothérapie et de radiation, Marica Cross a battu le cancer, épaulée par son époux, sa famille et un groupe de soutien affectueusement nommé "les anges anaux".

"J’ai lu beaucoup d’histoires de personnes ayant survécu au cancer et beaucoup de gens, surtout les femmes, étaient trop gênées pour dire quel type de cancer elles avaient. Il y a beaucoup de honte à ce sujet. Je veux que ça arrête", a expliqué l'actrice à People.

Marcia Cross n'a pas subi d'opération chirurgicale et reconnaît aujourd'hui l'importance de son anus, raconte-t-elle avec humour au magazine américain. "À chaque fois que je vais aux toilettes, je me dis 'C'est génial ! Merci mon corps'".

Un cancer qui se "soigne bien"

Dans cette interview, l'actrice souhaite par ailleurs sensibiliser le grand public. Elle explique les symptômes (des saignements, une douleur, des démangeaisons et des bosses) et insiste sur l'importance de parler avec son ou sa médecin en cas de moindre doute. "Occupez-vous en. C'est un cancer qui se soigne très bien s'il est pris en charge assez tôt, ce qui a été mon cas".