Will Smith va incarner le père de Venus et Serena Williams au cinéma

publié le 06/03/2019 à 12:25

Will Smith va incarner le père de deux immenses championnes du sport au cinéma. L'acteur et producteur américain incarnera Richard Williams, le père des stars du tennis Venus et Serena Williams.



Ce biopic va s'intituler King Richard et il reviendra sur le parcours de cet homme qui ne connaissait rien au tennis et qui, par des méthodes dures et parfois controversées, a mené ses filles au plus haut du tennis mondial. Il avait par exemple réalisé un dossier de 78 pages couvrant toute leurs carrières professionnelles alors qu'elles n'avaient que 4 ans, rappelle le site Deadline qui annonce le film. Serena Williams a, par exemple, remporté plus de 39 titres du Grand Chelem en simple et en double notamment avec sa sœur.

La maison de production de Will Smith participera à ce projet en collaboration avec Star Thrower Entertainment. L'année devrait être chargée pour l'acteur qui sera à l'affiche du remake en live-action d'Aladdin où il incarnera le célèbre génie bleuté de Disney.