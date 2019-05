publié le 19/02/2019 à 14:04

La sexualité est un domaine dans lequel il est facile de plonger et de se questionner. Après avoir mis en lumière les films qui racontent de belles histoires tout en offrant des scènes de sexe à en faire rougir les sites spécialisés, Netflix propose également des documentaires ou longs-métrages dans lesquels le sexe est un sujet d'étude.



Exemple avec Liberated : The New Sexual Revolution, un documentaire qui donne la parole à des jeunes en plein "spring break" (vacances de printemps) ou le film français Bang Gang, inspiré d'un fait divers aux États-Unis où des élèves de collège et lycée prenaient part à des orgies, leurs parents ignorant évidemment tout de leurs activités sexuelles.

Parce que les scènes de sexe ne sont pas que des objets cinématographiques que l'on consomme et que l'on jette, découvrez notre sélection Netflix à voir et à revoir sans plus tarder.

1. "Liberated : The New Sexual Revolution", un docu pour s'interroger sur la masculinité

> Liberated The New Sexual Revolution Official Movie HD Clip 2018

Le documentaire Liberated : The New Sexual Revolution suit une bande de jeunes garçons le temps de leur premier "spring break", ces vacances de printemps où l'alcool coule à flot et les fêtes s'enchaînent sans interruption. L'objectif pour eux : s'amuser et coucher. Le plus possible.



Ces garçons et ces filles livrent sans tabou devant la caméra leur vision du sexe et des relations mais aussi de l'amour, qui semble s'être perdu en cours de route et avec, parfois, la notion de consentement.



Le tout est éclairé par des réflexions d'universitaires et de spécialistes autour de la masculinité ou de la façon dont la pop culture et les publicités façonnent la sexualité des garçons.

2. "Bang Gang (une histoire d'amour moderne)", un film qui explore les limites de la sexualité

> Bang Gang (une histoire d'amour moderne) - Bande-annonce VF

Écrit et réalisé par Eva Husson, ce long-métrage raconte l'histoire d'un groupe de jeunes lycéens et lycéennes qui se retrouve lors des soirées "bang gang", des orgies où chacun est libre d'exprimer sa sexualité que les âmes puritaines qualifieront de très "débridée".



Le récit est inspiré d'un fait divers aux États-Unis, raconté en 1999 dans le documentaire The Lost Children of Rockdale County ("Les enfants perdus du comté de Rockdale"). Ces "soirées" concernaient environ 300 jeunes (dont certains et certaines étaient âgées de seulement 12 ans) d'une petite ville près d'Atlanta qui avaient des relations entre eux. Eva Husson a a choisi de mettre en scène un groupe plus restreint et a tenté de comprendre ce qui a poussé ces filles et garçons à pousser les limites de leur sexualité.

3. "Baise-moi", un film pour questionner le cinéma

> Baise moi, le film - Bande annonce

Après avoir chacune de leur côté tué un proche (son frère et sa colocataire), Nadine et Manu se rencontrent par hasard dans une gare et décident de prendre la route, ensemble, pour une vie loin des conventions sociales, rythmée par le sexe, la violence et le sang.



Baise-moi, adapté du premier roman de Virginie Despentes, réalisé par elle-même et Coralie Trinh Thi, ne lésine pas sur les coups et sur les scènes explicites où les relations sexuelles ne sont pas simulées. Ce sont ces passages qui ont d'ailleurs valu au film de nombreuses critiques et une censure de la part du Conseil d'État ou de la ville d'Ontario au Canada.



Si les qualités cinématographiques du film laissent à désirer, Baise-moi pose de sérieuses réflexions sur la manière dont le sexe et la violence sont représentés à l'écran. Pour un public averti.

4. "Beach Rats", un film pour plonger dans une quête d'identité

> BEACH RATS - Bande Annonce

Prix de la mise en scène au festival de Sundance en 2017 (et à juste titre !), Beach Rats, est un long-métrage américain réalisé par Eliza Hittman. Il raconte l'été de Frankie, un jeune homme qui tente d'échapper à un lourd quotidien familial grâce à la défonce et à des fréquentations peu recommandables. Alors qu'il cède à la pression sociétale en entretenant une relation avec une jeune femme de son âge, Frankie flirte, en cachette, avec des hommes plus âgés sur Internet.



Alors que Frankie n'arrive pas à accepter son orientation sexuelle dans un monde qui érige la masculinité et l'hétérosexualité comme condition supérieure de l'homme, Beach Rats offre une parenthèse queer qui mérite d'être ajoutée à votre liste de films ou de séries à voir sur Netflix.