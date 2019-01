publié le 18/01/2019 à 16:50

Après les bandits de Ocean's Eleven, les malades de Contagion et les strip-teasers de Magic Mike, Steven Soderbergh s'attaque maintenant aux sportifs de la NBA, la ligue nationale de basket américaine. Et comme le monde du cinéma ne semble plus s'en passer, c'est une nouvelle fois Netflix qui a obtenu les droits de diffusion. Le film, High Flying Bird, sera en ligne dès le 8 février sur la plateforme.



Ray Burke, un agent pour sportifs, joué par André Holland (Moonlight), tente d'impliquer un de ses clients, basketteur un peu naïf, dans une proposition intrigante et polémique. Steven Soderbergh s'intéresse à un sujet peu abordé au cinéma.

Outre Andre Holland, l'oscarisé Moonlight est également représenté par son scénariste, Tarell Alvin McCraney. Kyle Mclachlan (Twin Peaks), Zazie Beets (Deadpool 2) et Zachary Quinto (Heroes) seront également au casting.