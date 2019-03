Netflix teste des tarifs plus chers en France

publié le 05/03/2019 à 19:06

Depuis quelques jours, les prix de Netflix ont soudainement augmenté pour certains utilisateurs français. Plusieurs internautes ont relevé une évolution des tarifs des trois formules principales de la plateforme de streaming, rapporte Le Parisien ce mardi 5 mars. Ces hausses de prix peuvent varier de quelques euros et diffèrent en fonction des profils.



Lors de notre test, le forfait Standard, dont le prix est officiellement de 10,99 euros mensuels, nous a été proposée à 11,99 euros lors d'une connexion avec le navigateur Google Chrome et deux euros plus cher, à 13,99 euros, avec le mode "navigation privée".

L'offre Premium était affichée à 15,99 euros et 17,99 euros, soit quatre euros de plus que la vraie formule. De son côté, l'offre Essentiel demeurait inchangée à 7,99 euros.

Sur la page d'accueil de Netflix, les prix augmentent légèrement lorsqu'on essaie de s'abonner Crédit : Capture d'écran

Les offres Standard et Premium de Netflix sont affichées 3 et 4 euros plus chères que leurs tarifs réglementaires Crédit : Capture d'écran

Ces augmentations sont en réalité une expérimentation menée par Netflix auprès de sa clientèle française. Interrogée par Le Parisien, la plateforme précise que les prix affichés ne seront pas ceux payés par les nouveaux abonnés qui seront en réalité débités du prix réglementaire.



Le but est de "s'assurer que Netflix reste une bonne affaire" et de vérifier quel prix ses utilisateurs sont prêts à payer pour accéder à ses services. "Tout le monde ne sera pas touché par ce test, et ces prix spécifiques pourront ne pas être appliqués après cette phase", déclare Netflix sans préciser sur quels critères les hausses de prix ont été appliquées aux utilisateurs.



En janvier dernier, Netflix avait surpris les utilisateurs américains en augmentant le prix de ses formules Essentiel et Standard qui sont passées de 7,99 à 8,99 dollars et de 10,99 à 12,99 dollars. À l'époque, Netflix nous assurait que cette hausse des prix n'avait pas vocation à traverser l'Atlantique.