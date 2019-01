publié le 07/01/2019 à 05:58

Dans The Wife, Glenn Close incarne le rôle de la femme d'un écrivain célèbre et respecté qui s'apprête à recevoir le prix Nobel de littérature. C'est pour ce film que l'actrice américaine a reçu le troisième Golden Globe de sa carrière. Visiblement très surprise, Glenn Close a mis quelques instants avant de comprendre qu'elle avait gagné face à Lady Gaga (A Star Is Born), Nicole Kidman (Destroyer), Rosamund Pike (A Private War) et Melissa McCarthy (Can You ever Forgive Me?).



En écho avec son personnage dans ce long-métrage, l'actrice, qui n'a pour l'heure jamais reçu un seul Oscar malgré de nombreuses nominations, a livré un discours engagé sur la place des femmes qui demeurent souvent dans l'ombre des hommes. "Je voudrais remercier Meg Wolitzer, l'auteure de cet incroyable roman et merci également de l’avoir adapté au cinéma. Merci pour votre passion, a déclaré Glenn Close très émue. Ça a pris 14 ans pour réaliser ce film. (...) Il s'appelle The Wife (L’Épouse), je pense que c'est pour ça que ça a pris autant de temps pour le faire".

"Je pense beaucoup à ma mère qui s'est effacée pour mon père. Elle m'a dit à la fin de sa vie qu'elle n'avait rien accompli dans sa vie, s'est souvenue la comédienne. C'était complètement faux. Tout ce que j'ai appris de cette grande expérience c'est que l'on attend des femmes que l'on soutienne nos maris, nos enfants si nous avons la chance d'en avoir, nos compagnons mais il faut aussi que nous nous épanouissions personnellement".

"Suivez vos rêves. Nous devons pouvoir nous dire : 'Je peux faire ça ! Et je dois avoir le droit de faire ça'", a-t-elle lancé devant une salle débutant une standing ovation. Comme Mohamed Ali qui ne se voyait pas autrement que boxeur, je ne me suis jamais vue autrement qu'actrice. Cela va faire 45 ans que je fais ce métier et je ne pourrais pas imaginer une plus belle vie. Merci".

"Nous les femmes nous devons nous épanouir personnellement et suivre nos rêves !"

