The Crown Season 4 | Official Teaser | Netflix

publié le 14/10/2020 à 14:35

Des images heureuses mais une atmosphère lourde et pesante. Voici comment Netflix a décidé d'introduire l'icône incontournable qu'est Diana Spencer dans la série The Crown. Celle qui deviendra Lady Di, princesse des cœurs, et son inexorable avancée vers une mort précoce fait son entrée dans la famille royale dans cette saison 4.

La reine Elizabeth II va être bousculée par deux concurrentes de taille, probablement les deux Britanniques les plus célèbres du monde après elle, l'épouse du prince Charles et mère des futurs princes William et Harry et la toute première Première ministre du pays : l'inoxydable Dame de Fer, Margaret Thatcher.

Dans cette bande-annonce, on peut découvrir le visage juvénile d'Emma Corrin transformée en Diana plus vraie que nature, jeune, naïve et amoureuse. Ce teaser fait aussi la place belle à la talentueuse Gillian Anderson sous une perruque massive qui la métamorphose en Margaret Thatcher.

Derrière le discours solennel de l'archevêque de Canterbury qui maria le prince Charles et Diana, ce trailer de The Crown pose des images qui illustrent toute la division du jeune couple et plus largement de la famille royale toute entière. La saison 4 de The Crown sera disponible à partir du 15 novembre 2020 sur Netflix.