publié le 16/10/2020 à 11:17

La Révolution est en marche ce Netflix. Ce 16 octobre 2020, les abonnés de la plate-forme de streaming peuvent visionner les 8 épisodes de La Révolution, production made in France historico-fantastique.

Netflix repense la notion de "sang bleu", cette expression qui séparait les nobles du commun des mortels alors que des têtes couronnées régnaient sur la France. Dans La Révolution Aurélien Molas et François Lardenois réinventent notre période révolutionnaire avec une étrange découverte de l'inventeur de la guillotine : une maladie qui pousse les nobles à assassiner les gens du peuple. Une maladie va jusqu’à changer la couleur du sang.

Cette curieuse infection qui vient remplacer (ou plutôt compléter) la colère du peuple sur des fondements démocratiques, économiques et sociaux vient rapidement se propager dans l’aristocratie. C'est sans doute ça de vouloir vivre coupés du monde. On retrouve ici un genre très apprécié des téléspectateurs d'aujourd'hui : la série historique avec un soupçon de fantastique. Il y a les séries de fantasy brute où tout est inventé comme Game of Thrones et il y a les périodes revisitées comme Outlander qui propulse son héroïne des siècles en arrière dans les révoltes écossaises via des dolmens magiques ou Kingdom avec une noblesse coréenne zombifiée. La Révolution semble plus proche de la seconde famille de séries.

> La Révolution | Bande-annonce | Netflix France

La prime aux inconnus

La première saison de cette série propose 8 épisodes de 50 minutes chacun. Pistolets, perruques poudrées, cités insalubres, barricades et notes de clavecins sont au programme de La Révolution qui a dévoilé ses premières images plutôt léchées dans sa première bande-annonce.

Comme pour la série horrifique française Marianne, Netflix fait le pari d'une distribution sans stars où les nouveaux visages et leurs personnages pourront facilement prendre la lumière. Préparez-vous à faire connaissance avec Marilou Aussilloux dans le rôle d'Elise de Montargis et Amir El Kacem dans celui de Joseph Guillotin.

Reste à savoir si les dialogues, le jeu et le scénario seront à la hauteur du style et de la direction artistique soignée de cette série.