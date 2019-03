publié le 29/12/2018 à 08:20

Avec son nouveau catalogue de films, séries et documentaires, Netflix prépare une belle année 2019 pour ses abonnés.



Parmi les retours les plus attendus, vous découvrirez l'ultime saison des Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire où Violette, Klaus, et Prunille devront tout tenter pour déjouer les plans machiavéliques du Comte Olaf. Les fans Marvel seront ravis de retrouver Frank Castle aka Le Punisher, dans une seconde saison qui s'annonce aussi sanglante que la précédente.

Pour les nouveautés qu'il ne faudra pas louper en 2019, ne manquez pas Sex Education, une série britannique avec Gillian Anderson (X-Files) dans le rôle d'une sexologue, prête à aider son fils et son amie à créer un centre de santé au lycée, mais aussi Titans, une série DC Comics sur les aventures, entre autres, du jeune Robin sans Batman. Côté films, Netflix dégaine Lionheart de la Nigériane Geneviève Nnaji et Polar avec Mads Mikkelsen et Vanessa Hudgens.

Les séries

Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire (saison 3), 1er janvier : Pour cette ultime saison, Violette, Klaus, et Prunille réussiront-ils à faire échouer le redoutable comte Olaf ? Entre les scènes d'actions, des retrouvailles et un final devant le tribunal, nos trois protagonistes ne seront pas au bout de leur peine.



Sex Education (saison 1), 11 janvier : Gillian Anderson (X-Files, The Fall) est ici une sexologue vivant avec son fils ado et vierge (Asa Butterfield). Avec un camarade de lycée, ce trio très particulier va lancer son propre centre de santé. La série de 8 épisodes explorera la vie sentimentale et sexuelle des personnages tout en offrant un portrait de notre époque.



Titans (saison 1), 11 janvier : Vous avez toujours voulu découvrir la vie de Robin sans Batman ? Cette série DC Comics comblera vos attentes. Les jeunes Dick Grayson/Robin (Brenton Thwaites), Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) et Beast Boy (Ryan Potter) devront sauver leur ville, dans une saison remplie de sang, d'os fracturés et de nuits orageuses.



American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace (saison 2), 18 janvier : Darren Criss (Glee) est le serial killer Andrew Cunanan, Edgar Ramirez et Ricky Martin incarnent le couple Gianni Versace et Antonio D'Amico et Penélope Cruz interprète la sœur du couturier Donatella Versace. Un crime, le luxe, la mode, du sexe SM, les années 90 et la Floride bling-bling pour suivre la plus grande chasse à l'homme de tous les temps.



Kingdom (saison 1), 25 janvier : Plongez dans l'époque médiévale coréenne où un royaume rongé par la famine et la corruption est frappé d'un mystérieux fléau : les morts se transforment en monstres. Le prince héritier décide de découvrir quel est ce mal qui déchire son pays, alors qu'il est accusé de trahison.



Marvel's The Punisher (saison 2), sans date pour le moment : Frank Castle (Jon Bernthal) sera bel et bien de retour sur Netflix pour une ultime saison qui devrait baigner dans le sang. Après avoir élucidé le meurtre de sa famille, le justicier lourdement armé n'a pas fini de laisser des cadavres derrière lui. Il retrouvera Billy Russo (Ben Barnes), Dinah Madani (Amber Rose Revah) et Curtis Hoyle (Jason R. Moore).



Les films et documentaires

L'art du rangement avec Marie Kondo, 1er janvier : Adapté du best-seller éponyme, ce documentaire dévoile la méthode de rangement de Marie Kondo, baptisée KonMari. Elle promet "d'améliorer son quotidien et de changer sa vie, en mettant de l'ordre dans son intérieur".



La Cité de la peur, 1er janvier : (Re)découvrez ce film des Nuls avec Alain Chabat, Chantal Lauby, Valérie Lemercier ou encore Gérard Darmon. L'histoire du film "maudit" Red is dead, n'a pas fini de vous faire rire.



Lionheart, 4 janvier : Film nigérian de l'actrice et réalisatrice Geneviève Nnaji, surnommée "La Julia Robert d'Afrique" par Oprah Winfrey, Lionheart raconte l'histoire d'Adaeze (Geneviève Nnaji). Dans un secteur dominé par les hommes, elle va devoir s'imposer et relever un défi : reprendre les rênes de l'entreprise familiale lorsque son père, Ernest (Pete Edochie), tombe malade. Tout cela avec son frère Godswill (Nkem Owoh) et les difficultés financières de l'entreprise.



Juste pour rire, 11 janvier : Après avoir quitté la scène du stand-up pour fonder une famille, Buddy Green (Richard Dreyfuss) est recontacté par son ancien agent Al Hart (Chevy Chase) pour retenter l'aventure. Ce film de Greg Pritikin marquera le retour d'Andie MacDowell sur le petit écran.



Polar, 25 janvier : Dans ce thriller avec Mads Mikkelsen (Rogue One, Hannibal, Doctor Strange) et Vanessa Hudgens (High School Musical, Spring Breakers, La Princesse de Chicago), vous découvrez l'histoire d'un assassin qui se rend compte qu'il est la cible d'un meurtrier. Pour sauver sa peau, il décide de reprendre du service.