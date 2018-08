"James Bond" : Gillian Anderson affole Twitter en posant avec Idris Elba

Et si James Bond était une femme ? Gillian Anderson y croit

publié le 17/08/2018 à 13:08

Les acteurs et actrices anglo-saxons seraient-ils en train de tous se positionner pour devenir le prochain agent 007 ? Ou sont-ils en train de jouer avec les nerfs des fans de la saga James Bond ?



Il ne reste plus qu'un film avant que Daniel Craig raccroche définitivement le smoking de l'agent secret préféré de Sa Majesté. Depuis l'annonce de ce départ, les rumeurs les plus folles circules sur l'acteur qui pourrait remplacer le Britannique âgé de 50 ans.

Le nom le plus persistant est celui d'Idris Elba. Au festival de Sundance en janvier 2018 il a déclaré auprès de nos confrères de Variety que le public était prêt pour un choix différent pour Bond. "Est-ce qu'on est intéressé par l'idée de voir un personnage comme Bond incarné par quelqu'un d'autre qu'un homme ? Ça pourrait être une femme noire, une femme blanche... Je pense que tout le monde aimerait voir quelque chose de différent avec ce personnage". Il a remis le couvert il y a quelques jours sur Twitter en postant de mystérieux messages.

L'actrice de "X-Files" a déjà posé en 007

Mais un autre nom est aussi fréquemment cité pour reprendre le rôle et faire basculer la licence dans le XXIème siècle, celui de Gillian Anderson, une femme. Soutenue par des hordes de fans, l'actrice qui incarnait la cartésienne Scully dans X-Files, a elle-même partagé un poster la représentant en 007 en mai 2016 avec sa proposition pour le prénom : que James devienne Jane. Puisque la question d'une meilleure représentation des femmes domine enfin le débat à Hollywood, la candidature de Gillian Anderson pourrait faire plaisir à Barbara Broccoli qui dirige la saga depuis Tuer n'est pas jouer en 1987.



Comme Idris Elba, Gillian Anderson a posté un tweet évocateur ce 16 août 2018. Reprenant le vocabulaire d'Idris Elba (sur "la "hype") en le mélangeant à une célèbre citation de James Bond lors celui-ci commande son Martini-vodka : "Shaken not stirred" ("Secoué pas remué").

Il n'en fallait pas plus pour que les fans de la saga d'espionnage s'emballent et rêvent à un film avec Gillian Anderson en Jane Bond et Idris Elba en "Jane Bond boy".