Alain Chabat, un trésor de finesse sous une grosse couche de gaudriole

publié le 21/11/2018 à 20:24

Autant annoncer la couleur : ceci est une déclaration. Alain Chabat, il est juste trop choupinet. Regardez ces yeux déjà, ce regard de bon chien loyal et affectueux, qui a fait des ravages dans Didier. Tout en bienveillance, c'est limite suspect d'ailleurs. "Il est tellement gentil quand il te parle que tu te demandes s'il ne se fiche pas de toi", dit l'un de ses potes.



Mais non, c'est pour de vrai. Chabat est gentil, et pas arrogant pour deux sous. Pour doubler Shrek il a passé des essais, comme tout le monde. En plus il est super zen : "Je ne l'ai jamais vu lever un sourcil", dit Jamel. Petite nuance de Chantal Lauby : "C'est un calinou capable de colères froides". Bon il y a forcément des trucs qui l'énervent mais il ne s'énerve pas, trop fort ! Le Chab est positif, joyeux tendance kiffeur, drôle évidemment... Et il a 12 ans dans sa tête, à ce qu'on dit.



Pourtant à 12 ans, il ne s'amusait pas tout le temps. L'école l'ennuyait à mourir. C'était à Massy-Palaiseau. Il ne se souvient pas vraiment d'Oran où il est né. Sa mère était instit, et assez désespérée par son petit dernier : "Ses frères feront médecine, mais Alain, le pauvre, il sera kiné". En fait de kiné, le petit Chabat fréquente surtout le kiné panorama, et biberonne des bandes dessinées : Pilote, Spirou et Fluide Glacial.

Léger problème avec l'autorité

De la 6e à la terminale, il est renvoyé de six écoles : léger problème avec l'autorité. Il a même passé un mois en hôpital psychiatrique pour échapper au service militaire. Son rêve, c'était d'être dessinateur, mais il a mis un doigt de pied à la radio, et ça n'a pas échappé à Pierre Lescure. On connaît la suite : Alain Chabat sait tout faire et tout lui réussit.





Le talent mais aussi le travail : c'est un très gros bosseur. "Un fainéant contrarié" dit-il. Tellement passionné par ce qu'il fait, tellement exigeant aussi. Michel Denisot confirme : "Avec lui un pet n'est pas un pet, c'est une oeuvre d'art dotée d'une bande son et réclamant deux heures de boulot". C'est que Chab doute beaucoup. Longtemps, il a traîné ses complexes d'ancien cancre. Ou de gars pas très sportif.



Bon, quand même, avec les filles, il n'a pas trop galéré. Mais chut, n'en parlons pas. Chabat est un pudique, un secret, un trésor de finesse et de sensibilité sous une grosse couche de gaudriole. Un humain qui aime l'humain. "Ce qui m'intéresse", dit-il,"c'est le grain de sable, les erreurs, les faiblesses, le ratage de l'équation cosmique". Avec un peu de chance, j'ai raté mon portrait.