Vous l'avez sûrement aperçu dans le rayon d'une librairie. Il est peut-être même rangé dans votre bibliothèque. Le livre La Magie du rangement (éd. Pocket) fait fureur depuis trois ans. Son secret ? Une méthode révolutionnaire pour trier ses affaires et ranger son appartement.



Dans ce best-seller, la japonaise Marie Kondo promet "d'améliorer son quotidien et de changer sa vie, en mettant de l'ordre dans son intérieur". Passionnée de rangement depuis son enfance, elle a mis au point une méthode, baptisée KonMari, dont le principe est simple : trier tous ses objets et jeter le superflu.

Pour y parvenir, la consultante japonaise partage ses secrets et ses conseils pour épurer son chez-soi. Mais faire le grand ménage de printemps rend-il vraiment plus les gens heureux ? RTL Girls a posé la question à celles et ceux qui ont testé la méthode.

Les secrets du désencombrement

Les adeptes de la méthode KonMari ont souvent eu un déclic. C'est ce dernier qui leur a donné envie de ranger leur appartement ou leur maison. "Au fil du temps, on se rend compte qu'on se laisse déborder", raconte Éloïse, maman de deux petits garçons. "Je passais tout mon temps à faire le ménage". Alors, à l'occasion d'un déménagement, elle décide de désencombrer sa maison. "On avait accumulé tellement de choses", se souvient celle qui s'est laissée convaincre par la méthode. "Faire le vide nous a permis de repartir sur des bases saines".

"On vit dans un monde qui a vécu des catastrophes civiles et naturelles, alors on a développé une société de l'accumulation", analyse le psychanalyste Alberto Eiguer. "On suit le principe du 'au cas où' et du 'on ne sait jamais'. On veut être prêt en cas de catastrophe. Cela révèle une angoisse de l'avenir", ajoute l'auteur de Votre maison vous révèle : comment être bien chez soi (éditions Michel Lafon).

Les placards qui débordent, les cartons qui s'entassent, la paperasse qui s'accumule ... voilà le cauchemar de Marie Kondo. Mais pour trier tout ça, la Japonaise a développé une méthode très organisée. On range par catégorie d'objets et on ne garde que ce qui nous procure de la joie.

"Quand je me suis retrouvée devant une énorme pile de vêtements, j'ai pris conscience que j'accumulais beaucoup trop", raconte Cécile, étudiante de 23 ans. "Entre la robe une taille trop petite et ce cadeau qui m'a fait plaisir sur le moment mais était devenu encombrant, je me suis séparée d'une bonne partie de ma garde-robe". Soulagée, elle a pris du recul sur ses habitudes de consommation. "Ça m'a fait un bien fou, c'était un vrai déclic", souligne celle qui s'est mis à la couture et n'achète quasiment plus de vêtements.



Mais une fois que l'on s'est séparé d'une bonne partie de ses affaires, il faut passer au rangement. Pour gagner encore plus de place, la spécialiste japonaise a imaginé une technique efficace et qui ne froisse pas les vêtements : le pliage vertical. "J'ai divisé par deux mes surfaces de rangement", s'enthousiasme Éloïse. "Je ne fais plus de repassage, ça me fait gagner un temps fou".

Un intérieur épuré et apaisant

D'abord un peu sceptique, Cécilia Chopo s'est laissé séduire par l'ouvrage de Marie Kondo. À tel point qu'elle est devenue consultante KonMari. Elle conseille des personnes pour désencombrer leur intérieur. Selon elle, la méthode a autant de succès car elle se base sur des critères qui sont propres à chacun. "Si, par exemple, un passionné de dés à coudre veut garder toute sa collection, même si cela prend de la place, il peut car elle lui apporte de la joie", estime la conseillère.



La très grande majorité des personnes qu'elle suit sont des femmes, en charge du foyer. Elles lui demandent de l'aide car elles sont débordées. "Les gens séduits par cette méthode sont souvent des personnes happées par les préoccupations quotidiennes, droguées au travail, qui ne prennent pas le temps de ranger chez eux", estime quant à lui le psychanalyste Alberto Eiguer.

Pour d'autres, c'est une façon de faire le vide dans son esprit. Pour tirer un trait sur son passé et se libérer d'une histoire familiale douloureuse, Lucia a ressenti "un besoin irrésistible" de vider sa maison. "J'ai commencé par la vaisselle, puis la bibliothèque, les vêtements", raconte-t-elle. "C'était très dur, mais j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de m'attacher à des objets pour garder des souvenirs".

Depuis plusieurs mois, elle est devenue accro et s'attelle au rangement dès qu'elle a du temps libre. "Je suis impatiente pendant toute la semaine, il me tarde le week-end de pouvoir trier et jeter", sourit Lucia. Mariée et mère d'un garçon, elle ressent une vraie différence à la maison. "On est beaucoup plus apaisés, plus calmes. Quand on voit quelque chose qui traîne, on le ramasse de suite, ça devient un automatisme", ajoute-t-elle, persuadée qu'un retour en arrière est impossible.

Ranger pour être heureux ?

La méthode KonMari est radicale, mais efficace si on la suit jusqu'à la fin, estime Cécilia Chopo. "Quand on se lance dans un projet et que l'on va au bout, on a un sentiment de fierté", dit-elle.



Pour Alberto Eiguer, il faut nuancer : "La démarche de Marie Kondo séduit autant car elle procure une sensation de bien-être et d'euphorie", analyse-t-il. "Mais le bonheur n'est pas constant. Cette méthode, c'est une réponse aux effets de l'angoisse profonde, mais même après avoir tout trié et rangé, l'angoisse est toujours là". Cécilia Chopo reste optimiste. "Bien sûr, cela ne résout pas tous les problèmes, mais c'est épanouissant et apaisant".

Le succès de la méthode de Marie Kondo n'est pas prêt de s'arrêter. Après la publication de différents ouvrages, dont La Magie du rangement illustrée, sous forme de manga (Kurokawa), Netflix vient de commander une série d'émissions sur les techniques de rangement de la Japonaise. La date de diffusion n'est pas encore connue, mais huit épisodes seront diffusés sur la plateforme de vidéos à la demande.