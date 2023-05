Netflix, Prime, MyCanal… Les séries et films attendus au mois de mai

Avec ses week-ends à rallonge, le mois de mai promet de belles séances de streaming, et ce, quelle que soit la plateforme à laquelle vous êtes abonnées. Films, séries ou documentaires, Prime Video, Netflix et MyCanal font le plein de nouveautés.

Parmi la sélection de la rédaction, la palme du documentaire le plus attendu revient à La Reine Cléopâtre, qui sera disponible le 10 mai sur Netflix. Le pitch est alléchant : "Dernière pharaonne d'Égypte, Cléopâtre lutte pour défendre son trône, sa famille et son œuvre. Un docu-fiction fondé sur des reconstitutions et des témoignages d'experts."

Mais surtout, avant même sa sortie sur nos écrans, le docu-fiction suscite des réactions passionnées puisqu'une actrice noire incarne la célèbre reine. Or, pour le ministère égyptien des Antiquités, Cléopâtre avait la "peau blanche et des traits hellénistiques". Un détail qui ne nous fera pas, pour autant, bouder notre plaisir de redécouvrir cette héroïne historique.

"La Reine Charlotte" (Netflix)

En attendant la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, Netflix propose de découvrir le spin-off de la série à succès : "La Reine Charlotte : un chapitre Bridgerton".

Cette nouvelle série s'inspire, elle aussi, des livres de Julia Quinn et reprend les mêmes codes que Bridgerton - romance sulfureuse, humour -, avec une touche politique en plus. Mais se déroule environ 20 ans avant les événements de la série originelle.

"La Reine Charlotte" ne fait l'objet, pour l'heure, que de six épisodes d'environ une heure, qui seront tous disponibles à partir du 4 mai, sur Netflix.

"The Mother" (Netflix)

Message à tous les fans de Jennifer Lopez : JLO signe sa première apparition dans un film produit par Netflix. La sulfureuse latina est à l'affiche de The Mother, où elle incarne une tueuse redoutable, qui va sortir de sa cachette pour protéger sa fille qu'elle a abandonnée des années auparavant.

Un film à suspense où Jennifer Lopez sera accompagnée de Joseph Fiennes (The Handmaid's Tale) et Gael García Bernal. À découvrir dès le vendredi 12 mai.

"Nouvelle école", saison 2 (Netflix)

Après le succès de la première saison, Nouvelle école revient sur Netflix. Les téléspectateurs auront le bonheur de retrouver SCH, Niska et Shay dans leur fauteuil de jurés, pour découvrir les nouvelles pépites du rap français de la région parisienne, Marseille ou encore Bruxelles.



Pour savoir qui succèdera à Fresh La Peufra, rendez-vous dès le vendredi 12 mai. Et, spoileur alerte, Netflix annonce la participation de Jul, Soso Maness, Tiakola, Hamza, Gradur et d'autres noms du hip-hop.

"El silencio" (Netflix)

Si nous ne devions donner qu'un seul argument pour regarder El silencio, ce serait sans aucun doute son nom : Arón Piper. L'acteur qui nous a tous fait craquer dans la série Élite est à l'affiche de ce film d'action et de suspense qui sortira sur Netflix vendredi 19 mai.



Arón Piper incarne Sergio, un jeune homme qui n'a plus parlé depuis qu'il a tué ses parents il y a six ans. Aujourd'hui, une psychiatre cherche à découvrir la vérité en menant sa propre enquête.

Les autres séries, documentaires et films proposées par Netflix au mois de mai sont annoncées dans ce calendrier, diffusé sur les réseaux de la plateforme.

"Don't worry darling" (MyCanal)

Les abonnés MyCanal pourront, eux, voir ou revoir Don't worry darling, le thriller psychologique co-produit par Harry Styles et sortie en salle en 2022. Il s'agit de la chronique d'une communauté isolée dans le désert californien en plein cœur des années 1950, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée.



Après avoir défrayé la chronique, Don't worry darling et son casting trois étoiles (Florence Pugh, Harry Styles et Chris Pine) ont de nouveau rendez-vous avec les cinéphiles sur MyCanal donc, à partir du 3 mai.

"Simone - Le Voyage du Siècle" (MyCanal)

Après une sortie très remarquée dans les salles de cinéma, Simone - Le Voyage du Siècle, débarque sur la plateforme de streaming MyCanal. Ce biopic réalisé par Olivier Dahan retrace le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies.



Ce portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun, qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité, est à découvrir à partir du 12 mai.

"Somewhere boy" (MyCanal)

Les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit... MyCanal propose à ses abonnés de découvrir la série dramatique Somewhere boy. Les spectateurs y suivent les aventures de Danny, dont la mère a été tuée dans un accident de voiture quand il était bébé, et son père, Steve, qui isole son fils pour le protégé.



Lorsque Danny atteint l’âge de dix-huit ans, tout son univers explose et il doit s’adapter à un nouveau monde dont il ignorait l’existence. Et trouver le vrai monstre : le meurtrier de sa mère...



Une intrigue à suivre dès le 1er mai sur MyCanal.

"Sans filtre" (MyCanal)

Récompensé de la Palme d'or au dernier festival de Cannes, Sans filtre est un film réalisé par Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek. Mannequins, influenceurs, oligarques russes et retraités botoxés de l'armement y sont embarqués dans une croisière pour très riches sur un yacht commandé par un capitaine alcoolique jusqu'à une tempête...



Un naufrage qui les propulse sur une île déserte où les