Pourquoi Jennifer Lopez a révolutionné les recherches sur Internet

Le 23 février 2000 se déroulent les 42ème Grammy Awards, l’équivalent des Victoires de la Musique, à Los Angeles. Toutes les stars sont de la partie, mais il y en a une qui va se faire particulièrement remarquer en arrivant : Jennifer Lopez !

Et pour cause, elle porte une robe en soie verte Versace dont la transparence n’a d’égale que le décolleté qui descend jusqu’au nombril. Dans les minutes qui suivent Google est pris d’assaut. Mieux la requête : "robe verte Jennifer Lopez " devient la demande la plus forte de la jeune histoire du moteur de recherche qui a alors à peine deux ans. Autour d’un million de requêtes.

Sauf qu’à l’époque, quand on cherche sur Google, on obtient juste une liste de liens textuels bleus à cliquer pour accéder à des pages Internet. Et là ce n’est pas ça que les gens veulent ! Eux ils veulent voir directement la fameuse robe de J-Lo ! Ça fait tilt dans la tête des créateurs de Google. Et c’est comme ça qu’ils ont l’idée de créer Google Images pour accéder directement à des photos.

Et ainsi fut créé Googles Images

Une riche idée, surtout pour eux, car aujourd'hui, Google Images représente 20% des recherches totales soit environ 1 milliard par jour ! Un chiffre affolant, presque autant que la fameuse robe verte de Jennifer Lopez qu’elle a reporté une seule fois en 2019. C’était à la Fashion Week de Milan, Donatella Versace, la patronne de la marque, est sur scène. Derrière elle un écran montrant des recherches Internet de la fameuse robe en 2000. Et puis soudain une voix qui dit : "OK Google ! Maintenant montre-moi la vraie robe !". À ce moment-là, J.Lo en chair et en robe apparaît sur le podium. Une image aussitôt accessible évidemment sur Google.

