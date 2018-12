publié le 02/12/2018 à 07:05

Avec son nouveau catalogue de films et de séries, Netflix fait d'ores et déjà des cadeaux de Noël à ses abonnés.



Les fans de la série Bates Motel, la suite moderne de Psycho d'Alfred Hitchcock, ont rendez-vous le 1er décembre pour l'ultime saison des aventures de Norman et de sa mère Norma. Pour rester dans la veine "horreur", sachez que la sorcière Sabrina s'offre un épisode spécial (14 décembre) pour les fêtes de fin d'année, qui s'annonce délicieusement satanique.

Côté films, l’événement de décembre 2018 sur Netflix n'est autre que Mowgli : la légende de la jungle d'Andy Serkis. L'interprète de Snoke dans la nouvelle saga Star Wars revisite ici le conte légendaire du Livre de la Jungle, adapté en live-action au cinéma en 2016. "Le petit homme" devra trouver sa place entre le monde des hommes et des animaux qui l'ont adopté.

Les séries

Bates Motel (saison 5), 1er décembre : Norman (Freddie Highmore) sera de retour début décembre dans cette ultime saison, diffusée en 2017 outre-Atlantique. Présentée comme la suite moderne du film Psycho d'Alfred Hitchcock. On y découvre le quotidien de Norman Bates et de sa mère Norma (Vera Farmiga). Cette saison 5 composée de 10 épisodes entraînera le public dans la ville fictive de White Pine Bay, où les démons de Norman vous réserve des nuits blanches.



Plan Cœur, 7 décembre : Pour remonter le moral de leur amie Elsa (Zita Hanrot) célibataire, Charlotte (Sabrina Ouazani) et Émilie (Joséphine Drai) engagent Jules (Marc Ruchmann), un escort boy. Elsa ne se doute de rien et commence peu à peu à tomber amoureuse de Marc, piégé par ses mensonges. Charlotte et Emilie révéleront-elles le pot aux roses à Elsa ?



Dix pour cent (saison 3), 12 décembre : Les célèbres agents d'ASK sont de retour sur Netflix. Dans cette nouvelle saison, Andréa (Camille Cottin) et Gabriel (Grégory Montel) cherchent à monter leur propre agence, alors que Camille (Fanny Sidney) peine à sortir la tête de l'eau depuis sa promotion. Cette saison 3 sera bien évidemment rythmée par les apparitions des stars du cinéma, telles Monica Bellucci, Isabelle Huppert ou encore Gérard Lanvin.



Les Nouvelles Aventures de Sabrina - épisode spécial, 14 décembre : La célèbre sorcière incarnée par Kiernan Shipka sera de retour pour un épisode inédit.Sabrina prépare les fêtes du solstice d'hiver en famille, mais c'est sans compter sur les visites surprises des Forces du mal. De quoi patienter avant de découvrir la saison 2, actuellement en tournage.



La Fête à la maison : 20 ans après (saison 4), 14 décembre : Le spin-off de la série culte se poursuit. Pour cette nouvelle saison, Kimmy, Stéphanie, Danny, Jesse et Becky vous réservent de nouvelles aventures fortes en émotions pendant 13 épisodes.



You (saison 1), 26 décembre : Après avoir semé la zizanie dans l'Upper East Side de Gossip Girl, Penn Badgley incarne ici Joe, un libraire complètement psychopathe. Obsédé par Guinevere (Elizabeth Lail), il va tout faire pour qu'elle tombe amoureuse de lui et reste sous sa coupe, quitte à assassiner ses amies. Glaçant.



Les films et documentaires

Whiplash, 1er décembre : Récompensé par 14 prix en 2014, dont l'Oscar du Meilleur Acteur dans un second rôle pour J.K. Simmons, ce chef d'oeuvre de Damien Chazelle (La La Land, First Man) débarque sur Netflix. Andrew (Milles Tiller) rêve de devenir le meilleur batteur de jazz de sa génération. Mais pour y parvenir, il doit "survivre" aux entraînements de l'intraitable Terence Fletcher.



Mowgli : la légende de la jungle, 7 décembre : Réalisé par Andy Serkis (Star Wars 8, Black Panther, La planète des singes : Suprématie), ce film aborde une toute autre facette du mythique Livre de la Jungle. De sa vie auprès de Baloo et Bagheera, à sa rencontre avec les hommes, Mowgli devra redoubler de courage et trouver sa place dans ce monde sauvage, qui a bercé des générations de fans.



Roma, 14 décembre : Alfonso Cuarón (Gravity, Harry Potter le Prisonnier d'Azkaban) dresse ici le portait d'une famille de Mexico au début des années 70. Il s'inspire de sa propre vie pour emporter les spectateurs et les spectatrices dans le quartier Colonia Roma