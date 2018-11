publié le 14/11/2018 à 11:20

Il y aura bien une quatrième saison. On le sait, 10% c'est ce que touche un agent de stars, et Dix pour cent raconte justement le quotidien des associés et des employés d'une agence de stars, et bien sûr de leurs illustres clients qui jouent tous leur propre rôle dans des situations de fiction.



Ce n'est pas la série la plus populaire, mais c'est ce qu'on appelle une série de prestige connue et reconnue à l'internationale. On la doit à Dominique Besnehard ex-agent de stars, et pour l'épisode de ce soir c'est Jean Dujardin qui fait office de premier "guest" dans cette saison 3. Il joue un déserteur de la guerre 14-18, resté traumatisé par son rôle, alors qu'une productrice attend pour son prochain rôle.

Camille Cottin - l'ex-Connasse du format court de Canal +, y interprète le rôle d'Andrea, une agent de star. Mais cette saison donne la part belle à Liliane Rovère, comédienne de 85 ans, elle va resserrer les liens entre les agents. La comédienne reconnait que Dix pour cent lui a donné un coup de jeune. "Être exposée plus largement au public, comme c'est le cas avec cette série puisque c'est un succès planétaire. Ça vous met en lumière".

> Le Déserteur - Teaser officiel - Avec Jean Dujardin, un film de Solveig Åkerfeldt

L'un des chouchous du public c'est Grégory Montel, alias Gabriel, dépressif après avoir essayé d'annuler un projet de film de Julien Doré par jalousie. Il joue à la perfection son rôle, tout comme Thibault de Montalembert, l'ancien patron Mathias, un personnage "attachiant".



Tous ont bénéficié de l'effet de loupe Dix pour cent, y compris l'ex-connasse de Canal +, Camille Cottin. "J'ai commencé Dix pour cent juste après Connasse, qui était de la caméra cachée, donc il y a eu un malentendu. On pensait que j'étais juste une connasse qui avait eu la bonne idée de se filmer, ce qui n'était pas du tout le cas puisque dans la série je suis interprète. Et ça m'a permis de montrer que j'étais vraiment comédienne et capable de jouer avec des partenaires", a confié l'actrice de 39 ans au micro de RTL.