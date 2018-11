"Dix pour Cent" : la saison 3 trop rapidement disponible sur Netflix ?

publié le 23/11/2018 à 12:36

Si vous êtes abonnés à Netflix et que vous avez raté les derniers épisodes de la toute nouvelle saison de la série de France 2 Dix pour Cent avec sa galerie de stars, réjouissez-vous : vous pourrez les retrouver sur la plateforme de streaming dès le 15 décembre prochain.



Une rapidité qui fera des heureux chez les abonnés (qui pourront rattraper leur retard ou découvrir totalement la série baptisée Call My Agent à l'international) mais qui fait grincer des dents chez son diffuseur originel : France 2.

“Si on veut garder une fiction française et une fiction européenne fortes, il faut que les acteurs qui y concourent, les créateurs, les producteurs, les distributeurs que nous sommes en maîtrisent la distribution, a expliqué la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, chez nos confrères d'Europe 1. Il faut absolument que les acteurs français gardent l’exclusivité de leur production et maîtrisent la vie des œuvres”. La présidente du groupe public d'audiovisuel avait appelé à arrêter de "danser avec le diable".

France Télévision comme les autres grandes chaînes françaises pourraient donc faire le choix de rapatrier une partie de son catalogue sur sa propre plateforme, toujours en construction, Salto. On sait que Disney, par exemple, a entreprit de placer ses oeuvres passées et futures sous le pavillon "Disney +". Mais les productions françaises pourront-elles rivaliser avec la manne considérable du "diable Netflix" ? Pas sûr... "On essaye de faire en sorte que cela n'arrive plus. Après, Netflix est riche...", reconnaissait Delphine Ernotte sur Pure Médias.