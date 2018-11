publié le 19/11/2018 à 15:21

Non ce n'est pas la série The Legend of Zelda qui arrivera sur Netflix mais une autre saga tout aussi connue. Il s'agit de la célèbre licence de l'éditeur de jeux vidéo japonais Capcom, Devil May Cry.



C'est Adi Shankar, le producteur de la future série animée, qui a annoncé la grande nouvelle dans la soirée du vendredi 16 novembre 2018, par le biais de son compte Instagram. Gants en cuir noirs, veste longue rouge et cheveux blancs, le producteur indo-américain s'est grimé en Dante, le personnage central de la saga japonaise.

"Je suis étrangement sensible à cette photo, mais très excité", a-t-il écrit en légende de la photo. La série succède ainsi à Castlevania, sortie en juillet 2018 qui avait connu un très bon accueil de la presse et du public. Aucune information n'a cependant était donnée sur l'intrigue ni la date d'une quelconque arrivée.