A La Bonne Heure avec Monica Bellucci et Thibault de Montalambert

publié le 13/11/2018 à 12:30

Les fans de Dix pour cent vont être heureux : Andréa, Mathias, Gabriel, Arlette, Hicham et Camille de l'agence ASK sont de retour ! La série reprendra du service à partir de ce mercredi à 21h sur France 2 pour la saison 3.



La deuxième chaîne a déjà mis en ligne l'intégralité du premier épisode avec Jean Dujardin comme guest-star. Parmi les autres acteurs attendus cette saison : Isabelle Huppert, Gérard Lanvin, Monica Bellucci ou encore Béatrice Dalle. Le chanteur Julien Doré fait également son retour dans la série après une participation très remarquée dans la saison 2.

"Dix pour cent" revient le 14 novembre sur France 2

Alors que Hicham, le nouveau patron brutal et envahissant, faisait irruption chez ASK lors de la saison précédente, nos agents ont décidé de se rebiffer dans ces nouveaux épisodes ! Andréa et Gabriel préparent un possible départ en secret, tandis que de son côté, Mathias (joué par Thibault de Montalembert) aiguise ses armes pour s’imposer à la tête de l'agence. Continuant à jongler frénétiquement entre vie privée et professionnelle, nos agents vont mettre à l’épreuve leurs liens d’amitié et de solidarité. Et c’est en risquant l’explosion qu’ils vont réaliser à quel point ils ont besoin les uns des autres.

En compétition au Festival de la fiction TV de La Rochelle qui s'est tenu en septembre dernier, Dix Pour Cent a remporté le Prix de la Meilleure série au format 52 minutes. Nous vous proposons de découvrir la bande-annonce de cette saison 3...

> "Dix Pour Cent" saison 3 : bande-annonce

