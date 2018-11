"House of Cards" : le récap' indispensable avant de commencer la saison 6

publié le 01/11/2018 à 19:02

Vous êtes un peu perdu dans la série House of Cards ? Vous avez oublié certains événements ? Pas d'inquiétude, nous sommes là pour vous rafraîchir la mémoire. Il faut dire que la sixième et dernière saison du thriller politique de Netflix arrive dès le 2 novembre et qu'il est urgent de se souvenir de certains détails de l'intrigue pour profiter au maximum de ce final "100% Claire Underwood".



En effet, les scénaristes ont dû grandement modifier leurs ambitions avec l'exil de l'acteur principal, Kevin Spacey (Frank Underwood) tenu à distance par les créateurs et le tout Hollywood depuis les révélations d'accusations de harcèlement sexuel.

L'intrigue se centrera donc sur le personnage de Claire Underwood joué par Robin Wright qui est devenue présidente des États-Unis et célébrait son accession au pouvoir à la fin de la saison 5. Mais cette avant-dernière saison diffusée en mai 2017 contenait bien plus que cette ultime scène.

Will Conway, le golden boy vaincu

Une grande partie de la saison 5 est consacrée à la bataille électorale entre le couple Underwood et le jeune et solide candidat républicain Will Conway (Joel Kinnaman). Peu importent les manigances du couple Underwood pour rester au pouvoir et gagner cette réélection : l'avance de Will Conway semble impossible à contrer.



Ils laissent un assassinat se dérouler devant les yeux du monde entier pour manipuler l'opinion. Il utilise les talents d'Aidan Macallan (Damian Young), un ingénieur travaillant pour la NSA manipuler des bases de données d'électeurs. Mais rien n'y fait. Le soir de l'élection, le républicain est en position de l'emporter.

Les Underwood vont donc jouer leur dernier atout. Ils demandent à leur ami de la NSA de transposer les données d'un terroriste sur un habitant homonyme du pays pour déclencher une alerte terroriste. Conséquence : les bureaux de vote doivent fermer et l'élection est annulée. Ce sont aux deux chambres du Parlement de choisir les élus. Le Sénat choisit d'élire la populaire Claire Underwood comme vice-présidente et présidente par interim.



De son côté, Frank Underwood intègre une fraternité secrète des hommes les plus puissants du pays pour qu'ils le soutiennent. L'un de ces hommes, convaincu, finit d'ailleurs par confier à Underwood une bande sonore discréditant son opposant Conway.



On entend ce dernier, alors soldat, perdre ses nerfs face à l'un de ses pilotes. La défaite se profile alors, le responsable de la campagne de Conway, Mark Usher, rejoint les Underwood et Frank reste dans le Bureau Ovale.

Des meurtres stratégiques

Trois meurtres parsèment cette cinquième saison et les enquêtes qui y sont attachées pourraient bien revenir tels des boomerangs dans la vie des Underwood dans la sixième saison.

Il y a tout d'abord le meurtre d'Aidan Macallan. La NSA enquêtait sur les différentes manipulations de l'ingénieur donc ce dernier a fuit, direction la Russie de Viktor Petrov. Le président russe utilise cet allié inattendu pour obtenir certaines faveurs des Américains.



Une autre alliée des Underwood, LeAnn (Neve Campbell), qui servait d'intermédiaire entre le pouvoir exécutif et Macallan est alors placée face à un choix. Trahir Macallan pour qu'il soit assassiné et qu'elle conserve son poste ou risquer l'exposition. C'est l'homme de main de Frank Underwood, Doug qui la met face à ce dilemme. LeAnn choisira le pouvoir et sa carrière et sacrifiera Macallan.



Le deuxième meurtre est directement lié à cette intrigue puisque Frank Underwood, afin de ne laisser aucun témoin de cette affaire qui commence à faire tâche d'huile décide d'assassiner LeAnn qui meurt dans un accident de la route particulièrement suspect... Pas de témoin, pas de problème.



La secrétaire d'État, Cathy Durant est aussi poussée dans les escaliers lorsque Frank Underwood la suspecte d'être à l'origine des certaines fuites et de la commission d'enquête qui place sa présidence en fâcheuse posture. Elle ne meurt pas mais est hospitalisée.

Le dernier mort est le premier de Claire Underwood qui avait toujours conservé des mains relativement propres depuis le début de la série. Tom Yates, son amant, écrivain et biographe officiel, s'est finalement décidé à écrire un livre sur la vie des Underwood en n'oubliant pas d'évoquer les décès de la journaliste Zoe Barnes et Peter Russo.



Malgré ses tentatives de chantage, Claire est plus rapide que lui et se décide à rectifier elle-même son erreur. Elle couche une dernière fois avec l'auteur non sans l'avoir empoisonné quelques minutes auparavant. Mark doit venir nettoyer la scène et obtient pour cette faveur une place de choix dans l'entourage de Claire. Il lui demandera de faire de lui son vice-président.

La mise à l'écart de Frank Underwood

En parlant de ces nombreuses "disparitions", une partie de la saison 5 s'attarde aussi sur les journalistes qui enquêtent toujours sur la présidence Underwood et qui suspectent un assassinat politique de leur consœur Zoe Barnes. Un nouveau reporter du Washington Herald, Sean Jeffries, fait avancer l'enquête malgré les contre-indications de son rédacteur en chef Tom Hammerschmidt.



Les journalistes finissent par avancer un peu et mettent la main sur la bande vidéo de la station de métro où Zoe a été tuée par Frank Underwood mais il ne reconnaissent que Doug. Sean finit par menacer Frank de tout raconter et, ne voyant pas d'issue, le président décide de faire porter le chapeau à son fidèle homme de main. Case prison pour Doug.



Frank s'isole de plus en plus et il doit affronter un nouveau jeune député qui a les dents longues et veut faire place nette : Alex Romero. Devant la commission d'enquête, Frank joue au poker et annonce sa démission sans omettre de mouiller tout le système politique américain corrompu avec lui. Il explique ensuite à Claire qu'il veut devenir comme les hommes puissants de sa confrérie et agir là où le vrai pouvoir réside. Claire devient alors présidente et la promesse d'un pardon présidentiel pour Frank est étudié.



Mais Claire a décidé d'arrêter d'être un personnage secondaire dans la vie de son mari. La saison 5 s'achève sur l'absence de pardon présidentiel, Frank qui n'arrive pas à joindre Claire et cette dernière qui explique aux téléspectateurs que son heure est venue.