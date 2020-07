publié le 20/07/2020 à 17:29

Vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix cet été ? Trop de choix empêche le choix ? Ne cherchez plus : le média américain Bloomberg a publié le top 10 des films les plus vus sur la plateforme de streaming depuis sa création il y a 5 ans.

C’est la première fois que Netflix dévoile des chiffres d’audience sur une période aussi large. Sans surprise, on retrouve de grosses machines hollywoodiennes produites et financées par le géant américain du streaming, telles The Irishman de Martin Scorsese (2019) et Bird Box (2018) de Susanne Bier avec Sandra Bullock ou encore La Plateforme (2020), film espagnol de Galder Gaztelu-Urrutia.

Blockbusters, comédie romantique, horreur et drames, le top 10 des films les plus vus sur Netflix depuis 2015 touche un large public. Quels sont donc les longs-métrages les plus populaires ? Découvrez le classement :

1. Tyler Rake (99 millions de vues)

2. Bird Box (89 millions de vues)

3. Spenser Confidential (85 millions de vues)

4. 6 Underground (83 millions de vues)

5. Murder Mystery (73 millions de vues)

6. The Irishman (64 millions de vues)

7. Triple Frontier (63 millions de vues)

8. The Wrong Missy (59 millions de vues)

9. La Plateforme (56 millions de vues)

10. The Perfect Date (48 millions de vues)