publié le 18/07/2020 à 17:35

Le décors est planté. Ryan Gosling et Chris Evans joueront les espions pour les frères réalisateurs Anthony et Joe Russo, dans un film Netflix, The Gray Man au budget supérieur à 200 millions de dollars, soit le plus gros budget pour un film de la plateforme.

Selon le site Deadline, ce sont donc les frères Russo, à qui on doit notamment les cartons du box office Avengers : Infinity War et Avengers: Endgame, qui seront aux commandes de ce blockbuster, adapté du roman de Mark Greaney, paru en 2009. Le film met en scène un affrontement entre deux espions, Court Gentry, ancien agent de la CIA et Lloyd Hansen.

Les frères Russo ont choisi un duo inédit pour camper ces deux espions : Ryan Gosling (Drive, La La Land, First Man) et Chris Evans, dirigé par le tandem de réalisateurs dans 4 films du MCU (Marvel Cinematic Universe). "Le film est un véritable mano a mano entre ces deux superbes acteurs, qui représentent deux versions de la CIA, ce qu'elle peut être et ce qu'elle peut faire", a expliqué Anthony Russo à Deadline.