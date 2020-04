publié le 15/04/2020 à 07:14

Si de très nombreux festivals ont d'ores et déjà été annulés après les annonces faites par Emmanuel Macron lors de son allocution, ce lundi 13 avril, celui de Cannes ménage encore le suspense. Malgré le silence des organisateurs, la 73e édition aura bien lieu, même si elle sera reportée et se tiendra sous une nouvelle forme.

En fin de semaine dernière, les responsables du Festival voulaient encore croire à un report à la fin du mois de juin. Un espoir de courte durée, emporté par Emmanuel Macron lors de son allocution. En juillet-août, même si les conditions sanitaires étaient de nouveau optimales, les capacités hôtelières de la ville, généralement remplies à cette période, ne le permettraient pas.

Pour autant, Thierry Frémaux, Pierre Lescure et leurs équipes n'abdiquent pas totalement et semblent se refuser à annuler ce 73e Festival de Cannes. En jeu, un moyen de faire exister les films de Cannes 2020 d'une manière ou d'une autre par le biais de projections à Paris voire partout en France, au milieu de l'été quand il sera possible de retourner au cinéma. De nombreux éclaircissements devraient être apportés "rapidement".

