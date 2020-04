Coronavirus : le Covid-19 survit-il sur nos chaussures ?

publié le 15/04/2020 à 05:48

Une étude récente effectuée à l'hôpital Huoshenshan de Wuhan, en Chine, par l'académie des sciences médicales militaires, a montré que le coronavirus survivait sur les chaussures, ce qui suscite des inquiétudes à propos des chaussures des soignants dans les hôpitaux.

L'étude a été faite à partir de prélèvements sur les sols, les souris d'ordinateur, les poubelles, les mains courantes, les masques de patients, les équipements de protection individuelle et les chaussures du personnel médical.

Comme l'indique l'article du Mirror, les résultats ont révélé que le sol contenait des niveaux relativement élevés de virus, "peut-être à cause de la gravité et du flux d'air qui font flotter la plupart des gouttelettes de virus vers le sol", est-il écrit dans le compte-rendu de l 'étude. "De plus, lorsque le personnel médical se promène dans le service, le virus peut être suivi partout dans le sol, comme l'indique le taux de positivité de 100% depuis le sol de la pharmacie, où il n'y avait pas de patients."



Le personnel soignant doit désinfecter ses chaussures

Qui plus est, près de 50% des prélèvements faits sur les chaussures du personnel soignant sont positifs au coronavirus, "par conséquent, la semelle des chaussures du personnel médical pourrait fonctionner comme des supports", indique le rapport. À partir de ces résultats, les chercheurs appellent le personnel soignant à laver et désinfecter régulièrement ses chaussures, notamment en sortant des pièces occupées par des personnes contaminées.