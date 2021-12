"Les 3 Mousquetaires" : "Athos trimballe un lourd secret", confie Vincent Cassel

Après Compiègne, direction l'Abbaye du Val près de Mériel dans le Val d'Oise pour le tournage des 3 Mousquetaires.

C'est un bâtiment cistercien qui remonte au XIIe siècle, entouré de bois et de champs où la production a installé le gigantesque campement des Mousquetaires. Ce matin-là il gèle, la brume a pris possession des lieux, on en rajoute même un peu avec des machines. Martin Bourboulon nous plante le décor : "Aujourd'hui, on est en train de tourner ce qui se passe juste après la victoire de La Rochelle par les Mousquetaires. On est dans leur campement, après ce moment de bravoure, ils se retrouvent pour fêter cela avec tous les autres mousquetaires du campement. Donc, on a peu à près une centaine de mousquetaires ici".

Dans le film, François Civil joue d'Artagnan, Romain Duris est Aramis, Pio Marmaï incarne Porthos, accompagnés de Vincent Cassel dans le rôle d'Athos. Il n'avait pas commencé à tourner lors de notre premier reportage. "Athos, c'est un personnage qui est très romantique en fait, qui trimballe un lourd secret, beaucoup de remords et ça en fait un personnage assez sombre, élégant, un peu suicidaire", détaille Vincent Cassel.

Chevelure longue et grisonnante, lourds vêtements et bottes, le comédien patauge dans la boue depuis 6h ce matin-là, mais ne boude pas son plaisir... Il connaît le roman d'Alexandre Dumas depuis son enfance. "J'ai un souvenir très précis de mon père qui jouait dans le film de Richard Lester à l'époque avec Michael York (...) et où il faisait le rôle du roi, j'étais venu sur le plateau et j'avais vécu ce tournage un peu comme un espèce de truc fantasmagorique", confie-t-il.

Deux films sont en préparation

D'Artagnan le premier volet sortira le 5 avril 2023 et Milady le second arrivera sur les écrans le 13 décembre 2023. Il fallait bien 2 films pour adapter l'œuvre monumentale d'Alexandre Dumas... À l'écriture, deux auteurs-réalisateurs que l'on connaît bien : Alexandre De La Patelière et Matthieu Delaporte à qui l'on doit la pièce et le film Le prénom mais aussi Papa ou maman 1 et 2 déjà réalisée par Martin Bourboulon. Les 2 amis se sont lancés dans l'aventure avec gourmandise et respect.

Dimitri Rassam et Pathé à la production ont plus de 60 millions d'euros sur la table pour cette superproduction française : pour la tandem Delaporte-De La Patelière, il fallait être à la hauteur de l'enjeu et des questions posées par le roman d'origine.



Alors attention : après 17 semaines de tournage, Les 3 Mousquetaires parties 1 et 2 est actuellement en pause pour les fêtes... Reprise début janvier 2022 pour 4 mois encore jusqu'en avril avec l'entrée en scène de Milady alias Eva Green. C'est elle que l'on entendra dans le prochain épisode de notre feuilleton.