"Eiffel" : que pense le descendant de Gustave Eiffel du film avec Romain Duris ?

La Tour Eiffel, inaugurée en 1889, est partout. Elle a été chantée par les plus grands, elle représente Paris et elle devient la star des salles obscures avec Eiffel de Martin Bourboulon. un film sorti le 13 octobre avec Romain Duris (Gustave Eiffel) et Emma Mackey (Adrienne Bourgès).

Alors, que pense Savin Yeatman-Eiffel, arrière-arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel de ce long-métrage qui retrace une partie de la vie de sa famille ? Il a pu voir le film en avant-première avec les autres descendants du "père" de la Dame de Fer. "C'est un film qui est assez romancé par rapport à l'histoire de la Tour, mais c'est un film qui nous a touchés, car pour la première fois, on voit Gustave Eiffel en chair et en os", démarre Savin Yeatman-Eiffel dans ce Jour J spécial enregistré sur la Tour Eiffel.

"Et on le voit aussi dans toute son énergie, prenant des risques, affrontant l'adversité. Et on a du mal à se l'imaginer habituellement quand on voit des photos un peu posées en noir et blanc de l'époque, il fallait vraiment aimer prendre des risques pour se lancer dans un pari aussi fou, et ça c'est très bien rendu dans le film. Romain Duris est très convaincant", poursuit-il.

"C'est un peu troublant de voir mon arrière-arrière-arrière-grand-père que je n'ai jamais connu. Mais, il y a aussi Claire (Armande Boulanger) qui est mon arrière-arrière-arrière-grand-mère et Albert Eiffel mon arrière-arrière-grand-père. Ca me fait un peu bizarre et c'est pour ça que j'ai, peut-être, eu du mal à rentrer dans le film la première fois. Mais je l'ai revu une deuxième fois et là je me suis beaucoup plus laissé emporter comme un spectateur normal par le souffle, le rythme, les images qui sont très belles. Je pense que c'est un très beau spectacle", conclut Savin Yeatman-Eiffel.

