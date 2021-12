Sylvain Tesson ("La Panthère des neiges") : "L'écologie c'est d'abord montrer la beauté"

Les montagnes du Tibet vous accueillent. Un voyage sur les traces de la panthère des neiges... Sylvain Tesson et Vincent Munier sont les acteurs du film La panthère des neiges qui sort le 15 décembre au cinéma. Il s'agit d'un documentaire adapté du récit paru en 2019 de Sylvain Tesson, Prix Renaudot, rappelons-le, mis en images par Marie Amiguet et Vincent Munier...

Ce livre est bien plus qu'un formidable récit d'aventure, la traque toute pacifique de la panthère des neiges dans les paysages grandioses des hauts plateaux du Tibet, à 5000 mètres d'altitude. C'est aussi un enthousiasmant traité de sagesse sur le lien entre l'homme et le monde sauvage, l'art de l'affût et les vertus de la patience. La quête de la panthère devient une quête spirituelle. "Vincent Munier est un champion de la dissimulation, du camouflage, le monde vient à lui, reconnaît l'écrivain. Alors que moi habituellement, j'allais vers le monde. Je faisais des kilomètres et des kilomètres pour voir un lapin".

On est saisi à un double niveau en regardant ce film. D'abord, par la beauté des images qu'ils sont allés saisir sur ces plateaux de l'Est du Tibet, entre 4.500 et 6.000 mètres d'altitude, par des températures frôlant souvent les - 25° C... On y croise la nature encore préservée, des animaux beaux et libres, ce gros chat aux yeux jaunes notamment, des paysages déserts préservés de l'homme et puis de temps en temps, celles et ceux qui vivent là... Et puis c'est un film qu'on entend : mieux, qu'on écoute... Les dialogues Vincent et Sylvain, les réflexions en voix-off évoquent ce monde que nous sommes en train de souiller et de mettre en péril...

"Il n'y a pas vraiment de prouesse technique dans ce film. c'est assez simple, explique le réalisateur. Il n'y a pas de drones, ce ne sont que des plans fixes. Je tourne avec des boîtiers photos et Marie Amiguet avec une petite caméra de poing comme une photographe de guerre. Elle était comme la panthère, mimétique, elle essayait de nous filmer le plus naturellement possible. Rien n'a été mis en scène. Nous n'étions que 4 sur place pendant des mois. C'était très léger. Et pour voir ce bestiaire il fallait cette légèreté, être respectueux et rester cachés."

Il y a un militantisme qui n'est pas appuyé [dans ce film], souligne Sylvain Tesson. Nous ne sommes pas des hommes de messages et de systèmes. Nous ne brandissons pas des manifestes. L'écologie c'est de montrer la beauté, d'abord. Ce n'est pas de planter des asperges connectées dans des pots biologiques dans les villes. C'est d'abord de montrer cette infinie beauté, le poème et de s'incliner en essayant d'être conservateur car malheureusement l'homme n'est pas assez conservateur."