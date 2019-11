publié le 22/11/2019 à 20:00

L'actrice Eva Green est l'invitée de RTL soir. Dans son nouveau film, Proxima, elle joue une astronaute qui se prépare à une double séparation : quitter la terre pour rejoindre l'espace pour un an, et sa fille. Selon elle "ce film rend hommage aux femmes astronautes et c'est un film féministe". Pour se préparer, Eva Green a notamment rencontré plusieurs astronautes qui se sont "surpassées et ont fait leurs preuves".

Commentant la situation des inégalités hommes-femmes en France, elle a déclaré que le pays avançait "à pas de géant". "Je trouve que depuis deux ans, c'est un petit miracle". Affirmant que Harvey Weinstein a été le détonateur de la libération de la parole de la femme, elle a dit admirer "le courage des femmes qui prennent la parole", notamment "le témoignage d'Adèle Haenel". "Ça aide les gens à oser prendre la parole, à être entendu et cru surtout, ça fait avancer les choses", a-t-elle déclaré.

Enfin, concernant l'affaire Polanski, qui est accusé de viol, elle a déclaré qu'il lui était très "difficile" de s'exprimer. "Je suis proche d'Emmanuelle Seigner (sa femme), et je respecte Emmanuelle, je respecte ses enfants". Eva Green a ainsi affirmé que c'était à la "justice de trancher", tout en déclarant qu'elle était à "100% du côté des victimes". "Je suis pleine d'admiration devant le courage d'avoir pris la parole", a-t-elle dit.