"Les 3 Mousquetaires" : découvrez en exclusivité le casting exceptionnel du film

C'est un constat de départ : quand les salles vont rouvrir, les spectateurs vont avoir besoin de se divertir, d'être étonnés, charmés, amusés. La tendance est donc à la production de projets ambitieux, spectaculaires, basés pour la plupart sur des sujets patrimoniaux : exemple chez Pathé avec l'incendie de Notre-Dame de Paris filmé par Jean-Jacques Annaud, le nouvel Astérix signé Guillaume Canet et donc Les 3 mousquetaires.

Aux commandes, Martin Bourboulon, réalisateur notamment de la saga Papa ou maman et bientôt d'un autre film très attendu sur Gustave Eiffel. À l'écriture le duo Alexandre de La Pattelière-Mathieu Delaporte, créateurs du Prénom et à la production, Dimitri Rassam et sa société Chapter 2. C'est lui qui nous parle de cet énorme projet qui donnera naissance à 2 films, basés évidemment sur le roman d'Alexandre Dumas.

"C'est important de le souligner, c'est 60 millions d'euros sur les deux films. C'est un peu schizophrénique, on a envie de re proposer des histoires aux spectateurs, de les faire revenir dans les salles, et en même temps on est un peu tous dans la nasse. Mais, je crois au fait que l'ambition est un mot noble (...) on sait qu'on n'aura absolument pas à rougir (...) parce que c'est notre bonheur aussi de s'emparer de ce type-là de projet", explique Dimitri Rassam.

Duris, Civil, Cassel, Green... Un casting cinq étoiles

François Civil incarnera d'Artagnan | Vincent Cassel sera Athos | Pio Marmaï jouera Porthos | Et Romain Duris incarnera Aramis | L'actrice Eva Green sera Milady | Louis Garrel incarnera Louis XIII

C'est François Civil, vu notamment dans Le chant du loup qui sera d'Artagnan, Vincent Cassel sera Athos, Pio Marmaï sera Porthos et Romain Duris jouera Aramis. Ajoutez Eva Green pour incarner Milady, Louis Garrel sous la couronne de Louis XIII, des acteurs européens et d'autres noms prestigieux pour des participations. Lyna Khoudri (Papicha) incarnera Constance Bonacieux, Vicky Krieps (Phantom Thread) sera la Reine Anne d’Autriche et Oliver Jackson-Cohen (The Haunting et The Haunting of Bly Manor)

interprétera le Duc de Buckingham.

Le tournage va durer 7 mois, d'août 2021 à avril 2022, intégralement en France. "Dans le moment un peu dur que l'on traverse tous, on ne peut pas faire Les Mousquetaires, autrement qu'en France", poursuit Dimitri Rassam.

"Aujourd'hui il y a une volonté d'un souffle de modernité, mais qui n'est pas une dénaturation de l'œuvre, au contraire. Les 3 Mousquetaires c'est les guerres de religion, la place des femmes, c'est des enjeux de vie ou de mort, c'est le destin de la France, c'est la camaraderie. Tout ça ce sont des sentiments nobles qui résonnent encore aujourd'hui et il faut leur donner toute leur ampleur, c'est pour ça qu'on a décidé de faire deux films", détaille-t-il encore.

Une sortie pour 2023

Dimitri Rassam finalise la vente du film à l'étranger : les pays européens mais aussi les États-Unis par exemple sont très intéressés. En ces temps si compliqués pour le secteur du cinéma à cause de la Covid, l'idée de retrouver à l'écran ce genre de films, (que la France a beaucoup pratiqué jusqu'au années 70), semble refaire envie. Les 3 Mousquetaires seront sur nos écrans début 2023, deux films qui s'annoncent comme le début d'une franchise, une marque basée sur l'œuvre d'Alexandre Dumas, puisque Dimitri Rassam a aussi l'ambition d'adapter Le comte de Monte Cristo. Le cinéma français version grand spectacle est donc de retour.