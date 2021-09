"Les 3 Mousquetaires" : RTL vous fait visiter le tournage du film-événement

C'est une incroyable aventure de cinéma qui vient de débuter... Durant 7 mois, Les 3 mousquetaires, le roman d'Alexandre Dumas, va reprendre vie sur grand écran. RTL vous emmène sur ce tournage exceptionnel à bien des égards. D'abord, sa longueur : 7 mois pour mettre en boîte deux volets. L'un consacré à d'Artagnan, l'autre à Milady...

Le budget est à la hauteur de l'ambition : 60 millions d'euros sur la table, financés par Pathé et Chapter 2 la société du producteur Dimitri Rassam. Aux manettes, le réalisateur Martin Bourboulon qui a déjà signé un des films les plus attendus de cet automne, Eiffel. Le scénario est signé Alexandre de la Pattelière et Mathieu Delaporte, les auteurs du Prénom notamment qui vont apporter de la modernité au texte...

Côté casting : François Civil (d'Artagnan), Romain Duris (Aramis), Vincent Cassel (Athos), Pio Marmaï (Porthos) mais également Eva Green dans le rôle de Milady ou Louis Garrel en Louis XIII... La sortie du premier film est programmée début 2023.

D'Artagnan, incarné par François Civil, l'un des fers de lance de la nouvelle vague des comédiens français... On l'a vu dans Le chant du loup, Mon inconnue et Bac nord récemment... Belle gueule, corps affuté, esprit vif : choix évident pour ce rôle emblématique dans lequel il succède entre autres à Jean-Paul Belmondo, Douglas Fairbanks, Jean Maris, Gérard Philippe ou Gérard Depardieu... Un peu plus loin, Romain Duris joue Aramis. Rôle complexe, celui d'un homme à la fois guerrier et religieux, spirituel et charnel dans lequel le comédien s'est glissé avec gourmandise. Pio Marmaï lui joue le compagnon épicurien et jouisseur mais redoutable combattant... Pour devenir cet homme-là, il a fallu prendre du poids mais du muscle et pas du gras.

Des décors réels privilégiés

Alors nous n'en sommes qu'au tout début de cette épopée et RTL est allé sur le plateau, à Compiègne dans l'Oise... Cité impériale du Second empire mais qui possède encore de riches vestiges du XVIIe siècle, époque à laquelle se déroule le récit des Trois mousquetaires. Une bonne centaine de figurants, une équipe technique déjà nombreuse qui peut monter jusqu'à 200 personnes lors des plus grosses scènes : d'emblée l'ampleur du projet saute aux yeux. Martin Bourboulon dirige le tout en douceur mais avec fermeté, multipliant les prises, les axes...

Il est fascinant de voir le soin apporté au moindre détail : costumes, accessoires, fausse et vraie fumée de braseros, chevaux comme prêts à être montés... Sur les 135 jours prévus de tournage, un seul se déroulera en studio, ce qui veut dire que la quasi-totalité des scènes que vous verrez au final vont être filmées dans des décors réels, minutieusement repérés puis préparés pour être raccord...