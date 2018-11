publié le 18/08/2018 à 08:02

2018 a déjà été une belle année pour le cinéma avec de grands succès comme Avengers: Infinity War, Black Panther, Mission impossible: Fallout, Hérédité, L'Île aux chiens, Love Simon ou Ready Player One. Mais les grands films de l'année ne sont pas encore tous sortis.



Si ces longs-métrages auront toutes les difficultés du monde à dépasser au box-office la machine de guerre Marvel-Disney, certaines grosses licences comme Harry Potter avec le spin-off Les Animaux Fantastiques devraient être de beaux succès en cette fin d'année. Côté fil d'horreur, le remake de Suspiria ou La Nonne devrait faire frémir les spectateurs après les succès des deux précédents films Conjuring.

Au rayon "histoire vraie" First Man ou le biopic sur Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, pourraient être de belles surprises. La pop-culture va aussi avoir droit à de nouvelles sorties comme : Ralph 2.0, Venom ou encore Aquaman.

La rédaction de RTL.fr vous a donc compilé une sélection de films et leurs trailers afin de vous donner envie d'aller au cinéma cet automne. Et pour attendre la sortie de ces films, n'hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre sélection des séries télé de la rentrée.

Septembre

Photo de Famille - 5 septembre 2018

Casting gigantesque pour le film français de la rentrée. Cécilia Rouaud a rassemblé Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri et Chantal Lauby pour une immense fresque familiale drôle et tendre. Lors de l'enterrement du grand-père de la famille, frères, sœurs et parents, tous éloignés les uns des autres, se demandent ce qu'ils vont faire de la grand-mère désormais veuve et seule.



Première année - 12 septembre 2018

Défi immense pour Antoine (Vincent Lacoste) : décrocher sa première année de médecine. 365 jours de par cœur abrutissant et de rigueur pour enfin obtenir le précieux sésame après trois cuisants échecs.



La Nonne (The Nun) - 19 septembre 2018

Ce film d'horreur aurait pu se faire appeler The Conjuring 0 puisque l'histoire de La Nonne promet de remonter aux origines de la nonne démoniaque de la saga. En bon spin-off, le film change d'époque et de lieu pour raconter la terrible histoire d'une nonne roumaine possédée par une entité démoniaque : Valak.



Le Poulain - 19 septembre 2018

Alexandra Lamy est Agnès Karadzic, directrice de la communication d'un candidat à la présidence de la République. Finnegan Oldfield joue Arnaud Jaurés, 25 ans, son nouvel assistant. La comédie de Mathieu Sapin promet une plongée dans le monde délicieusement cynique de la communication politique.

Octobre

A Star Is Born - 3 octobre 2018

Bradley Cooper, qui est devant et derrière la caméra, interprète un chanteur de country sur le déclin, Jackson Maine, dans A Star Is Born (Une étoile est née). Pendant une de ses tournées, il pose les yeux sur la jeune Ally, incarnée par Lady Gaga. Timide et avec un sérieux déficit de confiance en elle, Ally va éclore grâce aux encouragements de Jackson et sa voix en or.



Venom - 10 octobre

Réalisé par Ruben Fleisher (Bienvenue à Zombieland), Venom est centré sur les origines de l'anti-héros Marvel, né dans les comics en 1984. C'est un symbiote, une espèce extra-terrestre, qui doit prendre possession d'un corps pour survivre.

Tom Hardy incarne le journaliste Eddie Brock/Venom, aux côtés de Riz Ahmed (Rogue One) dans le rôle du docteur Carlton, responsable des expériences scientifiques avec les symbiotes, et Michelle Williams dans celui d'Anne Weying, sa compagne.



Crazy Rich Asians - 10 octobre 2018

Adaptation d'une trilogie littéraire à succès de Kevin Kwan, auteur américano-singapourien, dont le premier tome est sorti en 2013, Crazy Rich Asians raconte l'histoire d'un mariage fastueux à Singapour. Cette comédie romantique extravagante propose une rareté à Hollywood : un casting 100% asiatique.



First Man, le premier homme sur la lune - 17 octobre 2018

Le nouveau film de Damien Chazelle (La La Land) propose de revivre de l'intérieur l'incroyable mission de Neil Armstrong et de la NASA entre 1961 et 1969 pour la conquête de la lune. Ryan Gosling et Claire Foy (The Crown) sont à l'affiche.



Serenity - 19 octobre aux États-Unis / prochainement en France

Matthew McConaughey et Anne Hathaway sont à l'affiche de ce film noir où ils jouent des ex-époux. Elle, maltraitée par son nouveau mari, demande à son ancien compagnon de tuer l'homme violent en le jetant dans une eau pleine de requin pendant une sortie en bateau. Le plan va-t-il se dérouler comme prévu ?



The Hate U Give - 19 octobre aux États-Unis / prochainement en France

Adaptation du roman éponyme d'Angie Thomas, The Hate U Give explore la question des violences policières qui causent la mort de jeunes Afro-Américains aux États-Unis depuis des décennies. C'est le regard de l'héroïne, partagée entre la pauvreté de son quartier noir et l’opulence de son école préparatoire blanche qui sert de fil conducteur au film de George Tillman Jr (Men of Honor, Barber Shop).



Bohemian Rhapsody - 31 octobre 2018

Rami Malek entre dans la peau de Freddie Mercury pour conter l'incroyable ascension de son groupe Queen jusqu'au célèbre concert Live Aid de Londres en 1985.

Novembre

Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald - 14 novembre 2018

La suite de la saga magique de J. K. Rowling sera l'un des grands blockbusters de la fin d'année. Le film continuera à suivre le magizoologiste Norbert Dragonneau dans un monde de plus en plus sombre. Le film va s'orienter de plus en plus sur la relation entre Albus Dumbledore (joué cette fois par Jude Law) et le mage noir Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Ce deuxième volet sera particulièrement important pour les fans français de Harry Potter puisque l'action va largement se dérouler en France.



Suspiria - 14 novembre 2018

Ce thriller horrifique qui prend place au sein d'une compagnie de danse maudite devrait beaucoup faire parler d'elle. Au casting, on retrouve d'immenses actrices : Dakota Johnson, Tilda Swinton ou encore Chloë Grace Moretz. Et si le nom du film vous dit quelque chose, c'est normal. Il s'agit du remake du film de Dario Argento de 1977, le premier volet de sa Trilogie des Enfers.



Millenium : ce qui ne me tue pas (The Girl in the Spider's Web) - 14 novembre

C'est Claire Foy, la reine des deux premières saisons de la série The Crown, qui reprend le costume sombre et les tatouages de Lisbeth Salander. La pirate informatique qui se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une machination qui place en son centre une mystérieuse femme blonde vêtue de rouge. Il s'agit de l'adaptation du quatrième tome de la saga Millenium reprise pas David Lagercrantz après la mort de Stieg Larson.



Ralph 2.0 - 21 novembre 2018 aux États-Unis / début 2019 en France

La suite Des mondes de Ralph promet à ses deux héros, les désormais inséparables Ralph et Vanellope, d'explorer les Internets. Comme le premier film, Ralph 2.0 va jouer sur les références pop-culture et l'humour pour satisfaire les spectateurs de tous les âges. La séquence avec les princesses Disney s'annonce déjà culte.



Creed II - 21 novembre 2018 aux États-Unis / 9 janvier 2019 en France

Le musculeux Michael B. Jordan et le mentor Sylvester Stallone sont de retour pour la suite des aventures du boxer Adonis Creed, poulain du légendaire Rocky Balboa. Entraînement intense, conflit familial et match impossible à gagner... La recette a prouvé son efficacité.



Robin des bois - 28 novembre 2018

Robin des bois à la sauce hollywoodienne. La légende du célèbre voleur est réinterprétée (très librement) dans un blockbuster qui mise tout sur l'action et l'humour et ne semble pas particulièrement se préoccuper de l'aspect historique du mythe. Si vous avez aimé Le Roi Arthur : la légende d'Excalibur (de Guy Ritchie) en 2017, ça pourrait vous plaire. Cascades, boules de feu géantes, casino et casting sexy et bankable sont au programme. Le film rassemblera Taron Egerton (Kingsman), Jamie Foxx (Django Unchained), Jamie Dornan (50 nuances de Grey) et Eve Hewson (Le Pont des espions).



Casse-noisette et les quatre royaumes - 28 novembre 2018

L'adaptation du conte et du célèbre ballet de Noël est dans la suite directe des productions du studio Disney. On retrouve la richesse des décors de La Belle et la Bête avec Emma Watson mais aussi la fantaisie onirique et très colorée de Maléfique ou des Alice au pays des merveilles revisités par Tim Burton. La jeune Mackenzie Foy (Twilight, Interstellar) qui joue Clara, l'héroïne, sera accompagnée par un casting cinq étoiles : Keira Knightley sera la Fée Dragée, Morgan Freeman, Drosselmeyer et Helen Mirren sera la terrible Mère Gingembre.

Décembre

Mortal Engines - 12 décembre 2018

Sur une terre dévastée par un Armageddon nucléaire, les humains résident désormais sur des structures mobiles gigantesques qui portent le nom de grandes villes. L'une d'elle, Londres, est au cœur de l'histoire et dévore tout sur son passage. Ambiance Mad Max à la sauce littérature "young adult". Le film couvre les destins de deux personnages : Hester (une adolescente défigurée avec un talent pour les assassinats dont le passé peut être la clef d'une rébellion) et Tom, un apprenti historien. Ces deux protagonistes sont campés par l'actrice islandaise Hera Hilmar et Robert Sheehan (Misfits, The Mortal Instruments: City of Bones), ils affronteront Thaddeus Valentine joué par Hugo Weaving (connu pour ses rôles d'Elrond dans le Seigneur des Anneaux ou de l'agent Smith dans Matrix).



Spider-Man : New Generation - 12 décembre 2018

Sony Pictures entraîne le public dans un film d'animation grandiose consacré à Miles Morales, le Spider-Man d'un univers parallèle à celui de Peter Parker. L'adolescent a lui aussi été mordu par une araignée génétiquement modifiée. Peter Parker est d'ailleurs présent dans cette histoire. Il va enseigner (plus ou moins) au jeune homme comment devenir un super-héros. L'occasion pour les néophytes d'en savoir plus sur Miles Morales, le nouveau Spider-Man très populaire dans les comics.



Le Retour de Mary Poppins - 19 décembre 2018

Mary Poppins reprend du service auprès de la famille Banks dans Le Retour de Mary Poppins, réalisé par Rob Marshall. C'est Emily Blunt (Le Diable s'habille en Prada, Sicario) qui prend cette fois les habits de la célèbre nounou. Toujours accompagnée de son parapluie et son sac magique, elle descend des nuages attachée à un cerf-volant pour venir en aide à la famille Banks.





Aquaman - 19 décembre 2018

Réalisé par James Wan (Conjuring, Saw), Aquaman permettra ainsi de dévoiler les origines du personnage dont la première apparition au cinéma remonte à Batman V Superman avant de le découvrir au côté de Batman et Wonder Woman, entre autres, dans Justice League.



Alita: Battle Angel - 26 décembre 2018

Les producteurs d'Avatar et Titanic se sont rassemblés pour créer une nouvelle fresque de science-fiction. Cyborgs, villes tentaculaires et batailles entre robots surentraînés sont au programme de ce film qui emprunte beaucoup aux jeux vidéo.