Les 21 séries que l'on a hâte de découvrir (ou retrouver) à la rentrée 2018

THE PASSAGE ' Official Trailer ' FOX BROADCASTING

publié le 11/08/2018 à 09:00

The Passage (FOX / prochainement) - Aucune date n'est encore précisée pour cette adaptation de la trilogie très populaire de l'écrivain Justin Cronin. Produite par Ridley Scott, la série propose de suivre le destin de plusieurs personnages dans un futur post-apocalyptique où un virus transforme les humains en vampires. Une petite fille serait la clef pour trouver un remède.



Manifest (NBC / 24 septembre 2018) - Un avion disparaît des écrans radars avant de réapparaître miraculeusement 5 ans plus tard. Les passagers n'ont pas vieilli mais leurs proches ont continué à vivre alors qu'ils les pensaient morts. Une intrigue mystérieuse qui n'est pas sans rappeler Les 4.400 ou The Leftovers.

The Rookie (ABC / 16 octobre 2018) - John (Nathan Fillion) sauve la vie de plusieurs personnes lors d'une prise d'otages grâce à sa langue bien pendue. Enthousiasmé par cet événement, il décide d'entrer à l'école de police et doit débuter sa carrière au milieu de policiers bien plus jeunes que lui.

La Vérité sur l'Affaire Harry Québert (TF1 / prochainement) - Adaptation du best-seller de Joël Dicker, réalisé par Jean-Jacques Annaud, et avec en premier rôle un certain Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) ? Le cocktail semble parfait pour attirer les téléspectateurs.

Patrick Dempsey dans "La Vérité sur l'affaire Harry Québert Crédit : TF1

The Fix (ABC / prochainement) - The Fix propose de suivre la lutte judiciaire entre un Afro-Américain célèbre accusé puis innocenté pour un double meurtre et une procureure persuadée de sa culpabilité. Un scénario qui rappellera sans doute l'affaire O.J. Simpson et c'est bien normal, la productrice de la série est Marcia Clarke, la vraie procureure de l'affaire O.J. Simpson (elle a été jouée par Sarah Paulson dans American Crime Story).



Grand Hotel (ABC / prochainement) - Eva Longoria est aux manettes de cette adaptation d'un série espagnole très populaire diffusée entre 2011 et 2013. Décrite comme un Dowton Abbey à la sauce hispanique, Grand Hotel évoquera les luttes au sein d'une famille en charge d'un hôtel de luxe à Miami.



Single Parents (ABC / 26 septembre 2018) - Sitcom comique qui tourne autour des vies croisées de plusieurs parents célibataires qui ont totalement oublié qu'ils étaient des adultes avant d'être des pères et des mères. La série comporte un visage bien connu : celui de Leighton Meester, adorable tyran de Gossip Girl.



Parfaite (You en français) (Netflix / 9 septembre 2018) - Puisque nous parlons de Gossip Girl, Penn Badgley, qui jouait Dan, fait aussi son grand retour dans une série. Il va jouer le rôle de Joe, un libraire qui va tomber éperdument amoureux de Beck, une jeune fille qui va rapidement devenir son obsession.

Penn Badgley, inquiétant dans "Parfaite" Crédit : Netflix

Kidding (Showtime / 9 septembre 2018) - Jim Carrey retrouve le réalisateur Michel Gondry avec lequel il avait créé Eternal Sunshine of the Spotless Mind. La série suivra les difficultés de le bon et très naïf Jeff, une star de la télé pour les enfants, qui a bien du mal à affronter les noirceurs de la vie.



Maniac (Netflix / 21 septembre 2018) - La série rassemble Emma Stone et Jonah Hill. Deux personnages subissent des essais cliniques révolutionnaires dans un laboratoire rétro-futuriste. Le traitement testé va les faire entrer dans des sortes de dimensions parallèles. Une expérience onirique en perspective.

Reboots et sequel

Chilling Adventures of Sabrina (Netflix / 26 octobre 2018) - Sabrina l'apprentie sorcière est de retour. C'est l'actrice Kierman Shipka (la jeune Sally dans Mad Men) qui va reprendre le rôle dans une série bien moins humoristique que la série diffusée sur France 2 dans les années 90. Il faut savoir que les univers de Sabrina et de Archie (le héros de Riverdale) sont liés dans les comics et que l'on pourrait bien observer quelques références par-ci par-là entre les séries.

Les trois nouvelles sorcières du reboot de "Charmed" Crédit : CW

Charmed (CW / 14 octobre 2018) - Un reboot qui a déjà fait beaucoup parler. Le nouveau trio de sœurs-sorcières va devoir faire ses preuves pour faire oublier le casting original (qui n'apprécie pas du tout de se faire remplacer). diversité et modernité sont attendus pour ce reboot.



Legacies (CW / 25 octobre 2018) - Surnaturel toujours pour la chaîne "young adult" CW avec ce spin-off des séries très populaires et vampiriques Vampire Diaries et The Original. La fiction suivra les aventures de Hope Mikaelson, une jeune femme à la fois sorcière, vampire et loup-garou. Tout un programme.

> Legacies | Legacies Comic-Con® 2018 Trailer | The CW

Les retours tant attendues

American Horror Story (FX / saison 8 / 12 septembre 2018) - La nouvelle saison baptisée Apocalypse va reprendre la formule de la saga horrifique avec toujours un jeu de chaises musicales dans un casting quasi-similaire. Satanisme et catastrophe nucléaire à l'horizon.



The Big Bang Theory (CBS / saison 12 / 27 septembre 2018) - La série comique qui triomphe depuis 11 saisons s'apprête à faire son retour en compagnie de son spin-off Young Sheldon qui rempile pour une saison 2.



Outlander (Starz / saison 4 / novembre 2018) - Les aventures de Claire Randall, infirmière et voyageuse temporelle, et de Jamie Fraser ne sont pas encore finies. Cette adaptation de la saga historico-fantastique de l'écrivaine Diana Gabaldon est un succès mérité depuis 2017.

Caitriona Balfe et Sam Heughan les acteurs principaux de "Outlander" Crédit : Starz Entertainment

House of Cards (Netflix / saison 6 / 2 novembre 2018) - La sixième et dernière saison de la série politique ne comptera que huit épisodes, contre treize pour les précédentes. Le tournage avait été interrompu suite au renvoi de Kevin Spacey, accusé de harcèlement et d’agression sexuelle.



Riverdale (Netflix / saison 3 / 11 octobre 2018) - Archie, Veronica, Betty et Jughead seront de retour pour une troisième saison. Les scénaristes vont peut-être tenter de créer un univers étendu avec Sabrina la sorcière.



Grey's Anatomy (ABC / saison 15 / 27 septembre 2018) - Ellen Pompeo est toujours la figure de proue de la série médicale ultra-populaire de Shonda Rhimes. Préparez les scalpels et les mouchoirs pour une nouvelle saison sous haute tension dans le Grey Sloan Memorial Hospital de Seattle.



The Good Place (Netflix / saison 3 / 27 septembre 2018) - Le petit bijou comique de Netflix qui nous fait découvrir un au-delà azimuté sera notre rayon de soleil dans la grisaille de l'automne.

Les héros de "The Good Place" Crédit : Netflix

This Is Us (NBC / saison 3 / 25 septembre 2018) - La famille Pearson n'a pas encore révélé tous ses secrets et une troisième saison toujours aussi lacrymale que les deux précédentes va débarquer dès la rentrée.