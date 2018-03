publié le 06/03/2018 à 20:58

Mary Poppins reprend du service auprès de la famille Banks. Lors de la cérémonie des Oscars dimanche 4 mars, Disney a dévoilé les premières images de la bande-annonce du film Le Retour de Mary Poppins, réalisé par Rob Marshall.



Dans cette vidéo qui ne révèle aucun indice de l'intrigue, on retrouve pour la première fois Emily Blunt (Le Diable s'habille en Prada, Sicario) dans la peau de la célèbre nounou. Toujours accompagnée de son parapluie et son sac magique, elle descend des nuages attachée à un cerf-volant pour venir en aide à la famille Banks.

L'actrice britannique reprend le rôle de la malicieuse gouvernante, interprétée autrefois par l'inoubliable Julie Andrews en 1964. Au casting du film, on retrouve Ben Whishaw qui joue Michael Banks, le petit garçon devenu grand, ainsi que Emily Mortimer (Jane Banks) et Lin-Manuel Miranda dans le rôle de Jack, l'allumeur de réverbères. Meryl Streep apparaîtra à l'écran, et devrait même pousser la chansonnette.



La suite des aventures "supercalifragilisticexpialidocious" de Mary Poppins, réalisée par Rob Marshall est attendue au cinéma en décembre 2018.