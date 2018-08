publié le 01/08/2018 à 17:41

Venom vous fera bientôt frissonner au cinéma. Attendu le 10 octobre prochain, le plus grand ennemi de Spider-Man au visage cauchemardesque se dévoile dans une nouvelle bande-annonce terrifiante.



Réalisé par Ruben Fleisher (Bienvenue à Zombieland), Venom est centré sur les origines de l'anti-héros Marvel, né dans les comics en 1984. C'est un symbiote, une espèce extra-terrestre, qui doit prendre possession d'un corps pour survivre.

C'est Tom Hardy qui incarnera le journaliste Eddie Brock / Venom, aux côtés de Riz Ahmed (Rogue One) dans le rôle du docteur Carlton, responsable des expériences scientifiques avec les symbiotes, et Michelle Williams dans celui d'Anne Weying, sa compagne. Et grâce aux bandes-annonces, le public possède déjà des informations solides sur l'intrigue. Passage en revue des points les plus importants autour de Venom, avant de découvrir le film le 10 octobre prochain.

> Venom - Bande-annonce 2 - VOST

Un film sur les origines de Venom

Avant Aquaman, Captain Marvel et Joker, les fans découvriront comment le journaliste Eddie Brock est devenu le plus grand ennemi de Spider-Man. Les bandes-annonces de Venom laissent d'ailleurs peu de places au doute : c'est lors d'une enquête dans le laboratoire de Life Foundation que notre héros va "attraper" le symbiote. Il va être mordu par une des scientifiques déjà possédée par l'entité extra-terrestre.



S'ensuivent des plans où Eddie perd la tête et tente de découvrir ce qui lui arrive (la voix de Venom résonne en lui). Et si le journaliste essaye de calmer l'appétit vorace du symbiote, il se laissera finalement séduire par le pouvoir obscur (provoquant l'effroi de sa compagne Anne incarnée par Michelle Williams). Reste à savoir si Eddie parviendra à garder la tête froide face à Venom et s'ils parviendront à terrasser les autres symbiotes créés par Life Foundation.

Une adaptation de deux célèbres comics

"Venom" est l'adaptation de "Lethal Protector" et "Planet of the Symbiotes" Crédit : Marvel comics

Comme le rappelle le média américain Collider, c'est Ruben Fleicher qui a annoncé que le film sera adapté des comics Lethal Protector et Planet of the Symbiotes, deux séries de comics de référence pour les lecteurs et les lectrices.



Lethal Protector, sorti en 1993, a permis à Venom de gagner un nouveau souffle auprès de son public. Eddie Brock déménage à San Francisco après avoir conclu une trêve avec Spider-Man. Mais il est attaqué par l'un des fils d'une de ses anciennes victimes et pourchassé par la Life Association qui veut étudier le symbiote. Cinq créatures seront ainsi créées : Scream, Phage, Riot, Lasher et Agony.



Dans Planet of The Symbiotes, Scream, Phage, Riot, Lasher et Agony sèment la terreur partout où ils passent. Ils parviennent à créer un téléporteur qui donne accès à une planète entièrement peuplée de créatures cauchemardesques.

L'un des antagonistes sera le symbiote Riot

Riot est incarné par Riz Ahmed, qui a joué dans "Rogue One" Crédit : capture d'écran YouTube

Suivant le scénario de Lethal Protector et Planet of The Symbiotes, Riot sera bien l'un des ennemis de Venom. Le symbiote va prendre possession du corps de Carlton Drake (Riz Ahmed), le président de Life Foundation.



Riot possède les mêmes pouvoirs que Venom, mais on se doute que ses intentions sont encore plus noires que ce dernier. Rappelons qu'Eddie Brock est un journaliste et qu'il essaye de révéler l'expérience menée par Carlton Drake.



Comme on peut le voir dans la dernière bande-annonce, il faudra s'attendre à un combat bien musclé entre les deux personnages.

On pourrait découvrir Carnage, son plus grand ennemi

Carnage est l'alter-ego d'un criminel Crédit : Marvel Comics

Selon le Hollywood Reporter, Carnage sera bien au casting de Venom. Et selon les rumeurs outre-Atlantique, il sera incarné par Woody Harrelson (Hunger Games, Solo : A Star Wars Story). Tout comme Venom, Carnage est un Symbiote qui a pris le corps d'un tueur en série précoce, Cletus Kasady.



Contrairement à l'ennemi juré de Spider-Man, qui refuse de s'attaquer à ceux qu'il considère innocents, Carnage tue lui sans distinction. Cletus Kasady rencontre Eddie Brock en prison, et les deux hommes ne s'entendent absolument pas.



Alors que Venom s'évade, son symbiote donne naissance à un petit qui se met alors à posséder Kasady, devenant Carnage.

Spider-Man sera absent du film

C'est la rumeur qui a passionné les fans de comics ces dernières semaines : ce long-métrage fera-t-il parti du MCU (Marvel Cinematic Universe), l'univers commun créé par Marvel ? Alors que plusieurs sons de cloches provenaient des studios, le président des studios Marvel, Kevin Feige a tenu à mettre les choses au clair : Spider-Man incarné par Tom Holland ne sera pas dans Venom.



Mais, lors du Comic Con de San Diego, le réalisateur a laissé entendre que Spider-Man pourrait se joindre à Venom dans les prochains films consacrés au Symbiote : "Je pense que nous sommes tous d'accord avec l'idée que ce serait incroyable un face-à-face entre Spider-Man et Venom dans un film. Je dois penser que le studio pense de la même manière que moi pour que, à un certains moments, ils croisent leurs chemins", comme le rapporte le média Deadline.

C'est le premier film d'une franchise

Comme on vient de le voir, Venom est effectivement le premier film d'une saga. "Il est évident que nous avons lancé quelques pistes pour que la franchise puisse partir dans différentes directions, mais tout tient sur l'intérêt du public au sujet du film. J'espère que les gens seront présents pour voir quelles graines nous avons plantées", a ainsi Ruben Fleicher, toujours lors du Comic Con de San Diego.