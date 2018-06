publié le 06/06/2018 à 19:08

Préparez-vous à entrer dans un univers où vous croiserez deux Spider-Man. Vous avez bien lu. Dans Spider-Man : New Generation, Sony Pictures entraînera le public dans un film d'animation grandiose consacré à Miles Morales, le Spider-Man d'un univers parallèle à celui de Peter Parker. L'adolescent a lui aussi été mordu par une araignée génétiquement modifiée.





Peter Parker est d'ailleurs présent dans cette histoire. Il va enseigner (plus ou moins) au jeune homme comment devenir un super-héros. L'occasion pour les néophytes d'en savoir plus sur Miles Morales, le nouveau Spider-Man très populaire dans les comics, mais aussi de Gwen Stacy (incarnée par Emma Stone dans The Amazing Spider-Man) dans le costume de Spider-Gwen.

Entre des cascades à couper le souffle, une bonne dose d'humour avec son jeune héros couvé par un père un peu "lourd" et et des méchants redoutables, Spider-Man : New Generation, en salles le 12 décembre prochain, promet un très grand spectacle.