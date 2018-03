"Les Animaux Fantastiques 2" : 9 détails du trailer que vous avez peut-être ratés

publié le 15/03/2018 à 21:02

La bande-annonce du second volet des Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald a enchanté les fans le 13 mars dernier. On peut y redécouvrir Poudlard version 1927 et faire la rencontre d'un jeune Albus Dumbledore sans la barbe et les lunettes en demie-lune mais avec le fringuant sourire de Jude Law.



Cette fois, Norbert Dragonneau n'est plus aux États-Unis avec sa malle magique pleine de créatures fabuleuses. Son voyage le mène en Europe : à Londres et à Paris pour être exact. Il retrouvera ses compagnons du premier volet pendant que Gellert Grindelwald (Johnny Depp) fera trembler le monde avec ses idées autoritaires, sa magie noire et la fameuse baguette de Sureau. Les Crimes de Grindelwald promettent une aventure de plus en plus sombre.



Mais peut-être avez vous manqué quelques détails dans cette bande-annonce. Pour en profiter au maximum, nous avons repérés 9 éléments, plus ou moins discrets, qui pourraient nous en dire plus sur l'intrigue des Crimes de Grindelwald, un film attendu dans les salles françaises le 14 novembre 2018.

1- On transplane à Poudlard

C'est pourtant une impossibilité décrite dans les romans de J.K. Rowling. Il est impossible de transplaner, de se téléporter, à l’intérieur de Poudlard sauf si l'on est le directeur ou la directrice de l'école de sorcellerie. Dans les romans, seul Albus Dumbledore pouvait aller et venir à sa guise. C'est d'ailleurs le gros de l'intrigue du 6ème tome, Harry Potter et le Prince de Sang mêlé, dans lequel Draco Malfoy doit faire entrer des Mangemorts grâce à une double armoires à disparaître. Sans elles, toute autre tentative pour que les sbires de Voldemort pénètrent dans l'enceinte seraient des échecs.

Dans le trailer cependant, on peut voir que des agents du ministère, voire des Aurors, à la recherche de Norbert Dragonneau, transplanent directement devant la porte de Poudlard. La sécurité n'était peut-être pas au maximum dans les années 1920 et les événements des Animaux fantastiques justifieront peut-être des protections plus sérieuses de l'école.

2- Le bureau d'Albus Dumbledore

Albus Dumbledore est le personnage principal de ce trailer. On le découvre dans sa salle de classe de métamorphose (une salle déjà utilisée pour le cours de Défense contre les forces du mal dans les films Harry Potter).



Extrêmement détendu, le jeune Albus, joué par Jude Law, est interrogé par une équipe impressionnante de sorciers. Très tranquille (Albus Dumbledore ne craint pas les agents du ministère, sa fuite dans L'Ordre du Phoenix le prouve), le professeur répond aux questions de ses "invités". L'un d'entre eux est Torquil Travers, on ne sait pas grand chose de lui mais le nom Travers est connu des lecteurs puisque c’était l'un des Mangemorts de Voldemort dans Harry Potter...

Albus Dumbledore dans sa salle de classe Crédit : WB

On remarque que son goût pour les objets mystérieux qui peuplaient son bureau de directeur durant la scolarité de Harry Potter est un goût ancien. De mystérieux globes en bois clair ou en ivoire trônent sur son bureau. De la décoration sans doute mais l'un d'eux pourrait être utile aux aventures de nos sorciers.

3- Le Déluminateur

En parlant d'objets utiles, on retrouve le fameux Déluminateur, l'objet qu'utilisait Ron Weasley dans les Reliques de la Mort et Albus Dumbledore lui-même au début de la saga Harry Potter. Il est fort probable que le futur directeur de Poudlard soit celui qui l'utilise (à moins qu'il ne l'ait prêté à Norbert Dragonneau).

On peut voir une figure sombre retirer la lumière des lampadaires. Sans doute pour un rendez-vous discret. Une scène déjà culte et avec un fort pouvoir nostalgique.

4- Nurmengard ?

La bande-annonce montre Gellert Grindelwald au centre d'une assemblée. Il est accompagné d'une sorcière inconnue et ne semble pas en danger. Il semble plutôt être un orateur. Il ne s'agirait pas d'un quelconque procès de Grindelwald qui suivrait son arrestation à la fin des Animaux Fantastiques premier du nom.



On sait en revanche que Grindelwald a fait construire en Europe une gigantesque prison pour ses opposants. Une prison qui pourrait bien lui servir de QG. Son nom ? Nurmengard. J.K. Rowling s'est directement inspirée de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour trouver ce nom qui est une adaptation de Nuremberg, ville des rassemblements nazis et des procès de 1945.

Une assemblée écoute attentivement le discours de Gellert Grindelwald Crédit : WB

5- Jacob n'est pas amnésique

C'était l'une des interrogations de la fin des Animaux Fantastiques. Jacob, le No-Maj épris de Queenie et compagnon de route de Norbert, doit s'exposer à une pluie magique qui lui fait perdre ses souvenirs. La ville de New York toute entière y est exposée pour oublier les catastrophes magiques qui s'y sont déroulées.

Jacob accompagne toujours Norbert où qu'ils aillent dasn ce trailer Crédit : WB

Mais lors de la dernière scène, Queenie rend visite à Jacob qui lui sourit. Nouveau coup de foudre ou preuve qu'il n'avait pas perdu la mémoire, on ne le savait pas. La bande-annonce est très claire : Jacob n'a rien oublié des aventures avec les sorciers. Mieux encore : il accompagnera nos héros dans leurs nouvelles aventures. Son rire si particulier sera de retour.

6- Croyance est vivant et maîtrise ses pouvoirs

Son avenir était plus qu'incertain. À la fin du premier film, le jeune Croyance (Ezra Miller) est abattu par une salve de sortilèges qui le font exploser. Mais une de ces particules est montrée en train de flotter vers l'extérieur quand tous les personnages pleurent sa mort.



Le trailer confirme que le jeune Obscurial a pu revenir à la vie ou, du moins, se reconstituer. Est-il immortel ? Quelle est l'étendue de ses pouvoirs si particulier qu'on le voit manipuler sur les toits de Paris ? Il faudra attendre pour le savoir.

7- Le Ministère de la Magie français ?

Un bâtiment splendide est aussi dévoilé pendant quelques secondes. Son architecture très proche du Grand Palais à Paris et les écritures en français au mur laissent peu de doute sur la nationalité du bâtiment. Il s'agit d'une administration magique française.



La première hypothèse serait qu'il pourrait s'agir du Ministère de la magie française. Le premier film montrait le ministère américain et il est probable que le deuxième film fasse de même pour notre pays. Cependant, les inscriptions décoratives évoquent presque exclusivement des créatures magiques : "Le Murlap", "Le Niffleur", "Le Doxy", "Centaur" (sans le "e" d'ailleurs)... Comme Norbert est un magi-zoologiste, il pourrait s'agir d'une Société de magi-zoologie française.

Un mystérieux bâtiment officiel français dans "Les Animaux Fantastiques 2" Crédit : WB

8- L'évasion de Grindelwald

Un carrosse tiré par des Sombrals qui s'envole depuis un building... Si un tel moyen de transport peut rappeler le carrosse de Beauxbâtons dans Harry Potter et la Coupe de Feu, celui-ci est bien plus petit. Deux possibilités : il s'agit d'un transfert de prisonnier (puisque l'on voit Grindelwald assis et menacé par deux baguettes) ou il s'agit de l'évasion de Grindelwald lui-même.



Toujours est-il que la scène se déroule à New York. L'architecture ne laisse pas grand doute sur cet élément.

9- Un sortilège inconnu

Le film ne devrait pas manquer d'action. Malgré l'ambiance politique et merveilleuse du film (les interrogatoires, les discours, le cirque, le Paris magique...), Les Crimes de Grindelwald ne manqueront pas de combats à coup de sortilèges. L'un des plus impressionnants reste celui que l'on distingue à la conclusion de la bande-annonce. On peut voir Norbert et son frère aîné Thésée (Callum Turner) se battre contre un ennemi inconnu.



Après quelques secondes d'incantations mineures, les deux Dragonneau unissent leurs forces pour fractionner le sol d'un éclair orangé. Un sortilège parmi les plus impressionnants de la saga.