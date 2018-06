publié le 06/06/2018 à 11:59

Le nom de Peter Jackson suffit en général à faire frémir les fans de cinéma fantastique. Son nom, irrémédiablement lié à la franchise du Seigneur des anneaux et du Hobbit, va désormais s'attacher un nouveau genre : le steampunk.



Le steampunk est un courant à mi-chemin entre la fantasy et la science-fiction. Pas de dragons, d'elfes ou de sorciers mais souvent une société post-apocalyptique où les machines inspirées de Jules Verne ou Leonard de Vinci sont au cœur de l'intrigue. Une technologie souvent performante mais en dehors du monde et avec un design très décoratif.

Le terrain de jeu du cinéaste néo-zélandais, qui signe ici la production et le scénario, laissant la réalisation à Christian Rivers, s'appelle Mortal Engines. Il s'agit de l'adaptation du roman du Britannique Philip Reeve Mécaniques fatales (édité en France chez Hachette Jeunesse).

Une ambiance à la "Mad Max"

L'intrigue se déroule sur une terre dévastée par une Armageddon nucléaire. Les humains résident désormais sur des structures mobiles gigantesques qui portent le nom (et certains bâtiments) des grandes villes. L'une d'elle, Londres, est au cœur de l'histoire et dévore tout sur son passage. Ambiance Mad Max à la sauce littérature "young adult".



Le film couvre les destins de deux personnages principaux : Hester (une adolescente défigurée avec un talent pour les assassinats dont le passé peut être la clef d'une rébellion) et Tom, un apprenti historien. Ces deux protagonistes sont campés par l'actrice islandaise Hera Hilmar et Robert Sheehan (Misfits, The Mortal Instruments: City of Bones), ils affronteront Thaddeus Valentine joué par Hugo Weaving (connu pour ses rôles d'Elrond dans le Seigneur des Anneaux ou de l'agent Smith dans Matrix).



Mortal Engines est attendu dans les salles obscures le 12 décembre 2018.