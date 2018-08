publié le 09/08/2018 à 13:24

Après quelques séquences diffusées dans un premier teaser, Disney révèle sa longue bande-annonce de son conte hivernal de 2018 : Casse-noisette et les quatre royaumes.



L'adaptation du conte et du célèbre ballet de Noël est dans la suite directe des productions du studio. On retrouve la richesse des décors de La Belle et la Bête avec Emma Watson mais aussi la fantaisie onirique et très colorée de Maléfique ou des Alice au pays des merveilles revisités par Tim Burton. Pour ce qui est de l'esprit hivernal, certains trouveront peut-être quelques références à Narnia et l'armoire magique dans la mise en scène.



Casse-noisette et les quatre royaumes, propose une aventure qui ne semble pas oublier l'intrigue et l'action. La jeune Mackenzie Foy (Twilight, Interstellar) qui joue Clara, l'héroïne, sera accompagnée par un casting cinq étoiles : Keira Knightley sera la Fée Dragée, Morgan Freeman, Drosselmeyer et Helen Mirren sera la terrible Mère Gingembre. Le film sera dans nos cinémas le 28 novembre 2018.