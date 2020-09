publié le 21/09/2020 à 09:13

Voici une comédie canadienne dont vous n’avez certainement vu que quelques images, sous la forme de mèmes ou de gifs, sur Internet. La faute à une diffusion inexistante en France. Les chaînes françaises et les services de streaming vont peut-être rectifier le tir maintenant que cette sitcom, qui en est à sa cinquième saison, vient de rafler la quasi-totalité des Emmy Awards de la catégorie comique.

Schitt’s Creek (ou Bienvenue à Schitt's Creek en français) est diffusée sur le réseau CBC au Canada et la chaîne encore confidentielle Pop en France. Elle se concentre sur les quatre membres d’une famille extrêmement riche propulsée par le destin (une escroquerie financière) dans une petite ville au nom peu flatteur de Schitt’s Creek, que l’on pourrait traduire par "Ruisseau Merdeux". Une propriété modeste qui était une blague des anciens parents multi-millionnaires de la famille Rose pour leur fils David et qui devient le terreau de leur nouvelle vie.

Le charme de cette série vient des punchlines drôlissimes des scénaristes et dialoguistes, du choc des cultures entre ultra-riches déconnectés et les habitants de la petite ville mais surtout de la bienveillance et de la gentillesse des personnages qui découvrent leur nature profonde durant cet exil. Les quatre acteurs qui se partagent la quasi-totalité des scènes sont aussi au cœur du succès de Schitt’s Creek et les votants des Emmy Awards l’ont bien compris en remettant à chacun des membres de la famille Rose un prix d’interprétation. Eugene Levy (American Pie) joue le père de famille, Catherine O’Hara (Beetlejuice, Maman, j'ai raté l'avion !) la mère fantasque, Dan Levy, le fils pansexuel et Annie Murphy la jeune mondaine. Ces deux enfants pourtant trentenaires sont les deux révélations du show.

La première saison de la comédie diffusée en 2015 a reçu des critiques majoritairement positives mais c’est vraiment avec les saisons suivantes, l’importation du show aux États-Unis, une diffusion outre-Atlantique sur Netflix en 2017 et par la magie des réseaux sociaux et de la culture des mèmes que Schitt’s Creek est devenue un petit phénomène tendre et caustique.