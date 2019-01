publié le 23/01/2019 à 11:31

Le nouveau film de Clint Eastwood, La Mule, sort ce mercredi 23 janvier 2019. C'est une histoire vraie, celle de Earl Stone, un octogénaire horticulteur ruiné par la crise et internet joué par le réalisateur. Il vit seul, coupé de sa famille avec laquelle il est fâché après une vie passée à sacrifier les siens pour réussir.



Le personnage de Earl ressemble à un grand-père qu'on ne soupçonnerait pour rien au monde. Un cartel mexicain le repère et décide de lui proposer un boulot très lucratif : transporter de la drogue par la route. Autrement dit, devenir une mule. Loin d'être un travail paisible, un policier va se lancer sur sa piste.

Le film est une comédie dramatique dans laquelle Clint Eastwood dresse le portrait amer d'une société qui oublie les plus âgés et qui hisse à tout propos le drapeau du politiquement correct. Cette histoire n'est pas sans rappeler son Gran Torino, sorti en 2008. L'ancien cow-boy y incarnait déjà un "papy réac" devenant malgré lui un héros.

"Je pense que dans Gran Torino, le personnage était plus meurtri que celui de La Mule où on a à faire à un homme qui a certes des problèmes mais les affronte comme il peut. Il apprend du monde sans vraiment le vouloir", explique le réalisateur.





Un autre parallèle s'avère troublant dans La Mule : Clint Eastwood y campe un père indigne, qui a négligé les siens toute sa vie, et notamment sa fille. Or, sa vraie fille Alison Eastwood joue ce rôle. La star de 88 ans, marié et divorcé deux fois, est le père de huit enfants nés de six femmes différentes. Pourrait-on considéré que Clint Easwood fait à cette occasion son mea-culpa ? Demande-t-il pardon à sa propre famille ?



"Je pense que ce film est nourri par les regrets et mon personnage se sent coupable de ne pas avoir était là pour sa famille quand elle a eu le plus besoin de lui [...] Pour moi, la vie est un immense programme scolaire très sérieux qu'on ne termine jamais", confie Clint Eastwood





La Mule est le 38ème film du réalisateur... Au casting, on peut retrouver Bradley Cooper - dans la course aux Oscars pou son film A Star Is Born avec Lady Gaga - dans le rôle du flic lancé aux trousses du transporteur octogénaire. C'est la seconde fois que Clint Eastwood travaille avec la star de Very Bad Trip.