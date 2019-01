Clint Eastwood : la naissance d'une icône

publié le 14/01/2019 à 15:56

Enfant de la Grande Dépression, ayant fait un rapide passage par l'armée, Clint Eastwood se lance dans une carrière de comédien dans les années 50. On ignore l'origine exacte de sa vocation, mais c'est bien son physique avantageux et son mètre quatre-vingt-quinze qui aurait attiré l’œil des studios…



Clint rencontre une première fois le succès en tenant l'un des rôles principaux de la série télévisée Rawhide (déjà un western !), diffusée sur CBS, mais c'est un réalisateur italien qui va faire de lui une star du grand écran. Entre 1964 et 1966 Clint Eastwood joue, sous la direction de Sergio Leone, dans trois films fondateurs : Pour une poignée de dollars, Et pour quelques dollars de plus et Le bon, la brute et le truand.

Avec ces trois westerns, Leone réinvente le genre et Clint Eastwood impose une nouvelle figure de héros, ou plutôt d'anti-héros : plus sombre, plus cynique, plus ambigu. La carrière de Clint est lancée !

Un jour, un épisode

À l'occasion de la sortie de La Mule, RTL vous propose un voyage inédit à travers la vie et l’œuvre de Clint Eastwood. De ses premiers succès sous la houlette de Sergio Leone jusqu'au triomphe de Million dollar baby, du brutal Dirty Harry au poignant Gran Torino, découvrez les dessous d'un parcours hors-normes, jalonné de chefs d’œuvres, de quelques polémiques et de répliques inoubliables.



10 podcasts emmenés par les journalistes Stéphane Boudsocq et Thierry Chèze, enrichis d'extraits de films et de bandes originales et dans lesquels vous découvrirez les coups de cœur des animateurs de votre station. Mettez les portables en mode silencieux, installez-vous confortablement et plongez dans l'une des carrières les plus passionnantes du cinéma américain : celle de l'acteur et réalisateur Clint Eastwood.