Clint Eastwood : le mythe du héros américain

On l'a vu : dans l'univers de Clint Eastwood, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Avec le temps, celui qui fut jadis taxé de dangereux "réac", a livré des films d'une grande subtilité sur son pays et sur son époque. Et les films où il retrace le parcours de personnalités considérées comme des "héros" sont particulièrement intéressants.



Dans J. Edgar (2011), il explore la face sombre de l'Amérique contemporaine à travers la vie d'un de ses dirigeants les plus controversés : celui qui fut le patron du FBI de 1924 à 1972. Plus polémique, American Sniper, qui sort en 2014, semble interroger le bien fondé des guerres menées par les États-Unis, d'où reviennent des hommes brisés, incapables de se réadapter à une vie normale.



Sully, première collaboration entre Clint Eastwood et Tom Hanks, revient sur l'exploit du pilote qui réussit à poser son Airbus sur le fleuve Hudson, mais qui dut ensuite faire face à une enquête remettant en cause son geste. Enfin, en 2018, Clint Eastwood réalise avec Le 15h17 pour Paris un projet fou : reconstituer l'attentat déjoué du Thalys, avec dans les rôles principaux les vrais protagonistes de l'histoire !

Un jour, un épisode

À l'occasion de la sortie de La Mule, RTL vous propose un voyage inédit à travers la vie et l'œuvre de Clint Eastwood.

10 podcasts emmenés par les journalistes Stéphane Boudsocq et Thierry Chèze, enrichis d'extraits de films et de bandes originales