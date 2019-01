Clint Eastwood : "King of comedy"

publié le 17/01/2019 à 16:00

À la fin des années 70, changement de registre. Clint Eastwood s'affiche avec… un orang-outang ! La mode est aux comédies musclées (Cours après moi shérif, les films de Bud Spencer et Terence Hill…) et Clint s’essaye au genre dans Doux, dur et dingue, un film de "bagarre" où il a pour partenaire le singe Clyde et sa compagne de l'époque : Sondra Locke. Malgré les réserves initiales de son entourage, le film est un carton et une suite est immédiatement mise en chantier : Ça va cogner, qui sort en 1980, mais cette fois sans succès.



Lorsque Clint revient à la comédie, 10 ans plus tard, c'est pour céder à une autre vague : celle du "buddy movie" (le film de potes). La relève, dans lequel il se met en scène aux côtés du jeune Charlie Sheen, est un film efficace mais Eastwood n'a accepté le projet que dans un seul but : obtenir le financement du plus ambitieux Chasseur blanc, cœur noir.

Il faut attendre l'an 2000 pour que le réalisateur fasse véritablement honneur à la comédie avec le très réussi Space Cowboys. Entouré d'une incroyable brochette d'acteurs (Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner…) Clint y rend hommage aux pionniers de la conquête spatiale. Avec humour, le réalisateur évoque dans Space cowboys les thèmes qui lui sont chers : le temps qui passe, l'histoire de l'Amérique. Toute ressemblance avec des personnages existants…



